Dead Island 2: La Edición Ultimate del éxito postapocalíptico confirma planes de estreno

Desarrollado por Dambuster Studios y publicado por PLAION, bajo el sello Deep Silver, este RPG de acción visceral, en el que luchas contra zombis en una interpretación infernal de Los Ángeles, se ha convertido en prácticamente un producto obligado para cualquier amante de la hemoglobina. El título de acción con elementos de rol se mueve con destreza entre el terror, humor negro y masacres de zombis en primera persona, tomando como telón de fondo un escenario único: una reinvención infernal, pero elegante de Los Ángeles.

Una completa compilación de contenido

La fórmula única de la saga, el humor negro y las matanzas de zombis exageradas regresan ampliadas con ‘Dead Island 2: Ultimate Edition’, que se lanzará el 22 de octubre de 2024, cargado con toda su carisma y fanfarronería. Pero además del juego básico, también promete las dos expansiones de la historia, cantidad de elementos cosméticos y armas, incluido el conjunto de “Kingdom Come: Deliverance II”, el conjunto de Recuerdos de Banoi, un paquete de armas doradas y de estilo Pulp, así como el paquete Red’s Demise y de apariencias premium para los seis cazadores.

