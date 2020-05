Deep Silver presenta Chorus, prometedora ciencia ficción para Xbox Series X y PlayStation 5

Durante el Inside Xbox 20/20, Deep Silver ha presentado ‘Chorus’, un nuevo juego de disparos de ciencia ficción que se encuadra en el espacio para Xbox One, Xbox Series X, PlayStation 4, PlayStation 5, Google Stadia y PC. El título desarrollado por Fishlab, se describe como una experiencia inmersiva para un solo jugador que narra una oscura historia de redención. Los jugadores tomarán el control de Nara, una piloto con un pasado problemático, que, con su Forsaken, un caza estelar dotado con puntera inteligencia artificial, se embarca en un viaje con una importante vertiente narrativa para aniquilar a los miembros del oscuro culto que asfixia a la galaxia.

La presentación en vídeo es indicativa de los gráficos que es capaz de generar la próxima generación de videoconsolas, ya que además de la máquina de Microsoft, ‘Chorus’ también se lanzará en Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5, PC y Google Stadia durante 2021. Del mismo modo se ha confirmado que se incluirá en el plan Smart Delivery. Esto quiere decir que los usuarios que lo compren en Xbox One y Xbox One X tendrán la oportunidad de descargarlo y jugarlo en Xbox Series X.

Chorus – Tráiler Anuncio