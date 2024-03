Semana de videojuegos y cómics: South Park y Kingdom Come, otros protagonistas del ámbito cultural

Nos disponemos a afrontar los últimos días de marzo con un plantel repleto de estrenos en el sector del ocio interactivo. Como de costumbre, hemos preparado una completa recopilación con los videojuegos que se lanzarán entre el 25 y 29 de marzo para Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, dispositivos móviles y PC, incluidos los títulos más esperados junto a otros proyectos menos conocidos. Para ir anticipando materia, durante estos días el foco de atención se reparte entre ‘South Park: Snow Day’, ‘Bulwark: Falconeer Chronicles’ y ‘Millennia’, que se publicarán durante los próximos días. Además, y por el mismo precio, reunimos algunas de las publicaciones más destacadas de la semana en formato cómic. ¿Nos acompañas a descubrir todas estas novedades y alguna más?

Videojuegos de la semana

El lunes 25 de marzo se publica ‘Palia’ (PC); ‘SENTRY’ (PC); ‘Kādomon: Hyper Auto Battlers’ (PC); ‘Artifact Seeker’ (PC); y ‘Between Horizons’ (PC). El martes es el día de ‘South Park: Snow Day!’ (PS5, Xbox Series, Switch, PC); ‘Bulwark: Falconeer Chronicles’ (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series); ‘Grandia HD Collection’ (PS4, Xbox One); ‘Millennia’ (PC); ‘Planet Zoo: Console Edition’ (PS5, Xbox Series); ‘Outpast: Infinity Siege’ (PC); ‘ENDER MAGNOLIA: Bloom in the Mist’ (PC); y ‘Go Fight Fantastic’ (PC). El 27 de marzo se reserva para ‘Necrosmith 2’ (PC); ‘Terra Memoria’ (PC); ‘Distant Bloom’ (PC); y ‘AutoForge’ (PC). El jueves 28 se estrena ‘Felix the Cat’ (PS4, PS5, Switch); ‘Open Roads’ (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, PC); ‘Pepper Grinder’ (PC, Switch); ‘Stasis: Bone Totem’ (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch); ‘Touch Detective 3 + The Complete Case Files’ (Switch); ‘Enlisted: Reinforced’ (PC); ‘Pepper Grinder’ (PC); ‘Godsworn’ (PC); y ‘Maniac’ (PC). Por último, el viernes 29 de marzo se reserva para el estreno de ‘Omega Crafter’ (PC).

South Park: Snow Day! – Lanzamiento 26 de marzo

Plataformas: PS5, Xbox Series, Switch, PC

El estudio responsable de ‘South Park: La Vara de la Verdad', ‘Retaguardia en Peligro’ y ‘Phone Destroyer’, publica el siguiente capítulo en esta divertida serie. Al igual que los juegos anteriores de la franquicia, el título nos pondrá en la piel del “niño nuevo” del vecindario. La entrega contará con un sistema de clases que se basa en diferentes arquetipos de los títulos de rol clásicos, justificando así las diferentes armas y habilidades que despliegan nuestros personajes. El título se puede jugar solo o con la ayuda de tres amigos que se unen para luchar contra otros grupos de niños con diferentes habilidades.

Bulwark: Falconeer Chronicles – Lanzamiento 26 de marzo

Plataformas: Xbox One, Xbox Series, PC, PS4, PS5

Un videojuego de construcción de mundo abierto cuyo planteamiento nuclear es la libertad y la expresión. Los jugadores pueden construir ciudades en expansión, chapiteles y fortalezas que se transforman en centros de negocios o de repliegue para las conquistas. Te han encomendado que reconstruyas una civilización arrasada por las secuelas de una guerra que se libró hace 40 años, por lo que deberás erigir el último gran asentamiento que queda en el gran Ursee, un mundo oceánico descomunal lleno de peligros y mitos perdidos. Desde dársenas sencillas hasta embarcaderos de madera, deberás recoger recursos y expandir tu asentamiento a medida que tu población crezca y las creaciones sean cada vez más eficientes.

Millennia – Lanzamiento 26 de marzo de 2024

Plataformas: PC

Un juego histórico 4X por turnos que desafía tu dominio de la estrategia a lo largo de 10000 años de historia, desde los albores de la humanidad hasta nuestros futuros posibles. Los jugadores podrán experimentar distintas líneas temporales cada vez que superen el juego y así marcar el rumbo de la historia durante diez siglos, desde las primeras ciudades hasta los viajes al espacio. Si cumples determinados objetivos, puedes pasar a una Edad Variable, una historia alternativa con reglas, tecnologías y unidades nuevas. De modo que elige con cuidado tu camino, pues las eras por las que pases tendrán un impacto duradero en tu población y en el mundo.

Estrenos de papel

En el panorama editorial abrimos la semana con la publicación de ‘Kingdom Come: La Saga Completa’, la novela gráfica más vendida del escritor Mark Waid y el dibujante Alex Ross, con la que revolucionaron el género superheroico. Más de veinte franquicias se reúnen por primera vez en ‘Big Game’, un explosivo cómic escrito por Mark Millar y el artista Pepe Larraz. Cerramos las recomendaciones con ‘Las guerras de Arran’, el crossover definitivo de las series de las ‘Tierras de Arran’.

Kingdom Come:La Saga Completa Ecc Ediciones

Kingdom Come: La Saga Completa - Ecc ediciones

Mark Waid y Alex Ross revolucionan el género superheroico en ‘Kingdom Come’. Ganadora de cinco premios Eisner y Harvey, es la novela gráfica más vendida del escritor Mark Waid y el dibujante Alex Ross, ahora está de regreso en un completo volumen. La historia se centra en el fracaso de la nueva generación de unos héroes que han perdido, que sustituyeron por la inmoralidad en sus actos, volviéndose imprudentes y fuera de control y suponiendo un atentado contra la humanidad. La Liga de la Justicia tendrá que volver en circunstancias extremas para hacer ver la mala praxis a los nuevos e intransigentes superhéroes, con la única meta de enseñarles qué es realmente el verdadero heroísmo y los pilares sobre los que se cimenta.

Big Game / Las Guerra de Arran Panini / Yermo

Big Game - Panini

Coincidiendo con el vigésimo aniversario del nacimiento de Millarword, más de veinte franquicias se reúnen por primera vez en un explosivo cómic. Escrita por Mark Millar (‘Civil War’, ‘El Viejo Logan’) y el artista de Marvel Pepe Larraz (‘Dinastía de X’) en su paginas podrás encontrar Nemesis versus Kick-Ass, Kingsman, Superior, The Magic Order, Huck, The Night Club y muchos más personajes de cómics, películas y series de televisión.

Las Guerras de Arran - Yermo

Las guerras de Arran es el crossover definitivo de las series de las Tierras de Arran, en las que su creador, J.L. Istin, une sus fuerzas con los mejores dibujantes del panorama francobelga para reunir en una sola serie a los principales personajes de las series Elfos, Enanos, Orcos y Goblins, además de Magos. Dunnrak y Hidden crearon la Compañía de los Desterrados con un objetivo: destruir a la Viuda Negra, una alianza que pretende aniquilar a las razas antiguas a través de una droga. Con la ayuda del inquietante mago Altherat, Dunnrak decide asestar un duro golpe con el ataque a uno de sus fundadores: el rey de Venkor. Pero esta provocación podría iniciar una guerra como nunca han conocido las tierras de Arran.