Diablo IV: Descubre todo sobre la expansión Vessel of Hatred antes de su lanzamiento

La esperada expansión ‘Vessel of Hatred’ para ‘Diablo IV’ se lanzará en todo el mundo, prometiendo una intensa campaña inédita, nuevas áreas para explorar, múltiples recompensas y actualizaciones para el sistema de juego de una de las franquicias más exitosas de la actualidad. Estas modificaciones prometen cambios sistémicos en la subida de nivel, los niveles de dificultad, el sistema de leyenda y mucho más. Por ejemplo, nuevos tipos de equipación, diseñados para causar más daño tanto a ángeles como a demonios.

Qué esperar de la campaña Vessel of Hatred en Diablo IV

Disponible desde el 8 de octubre de 2024, ‘Vessel of Hatred’ es la primera expansión de ‘Diablo IV’ y presenta tanto la nueva región de Nahantu como la esperada clase espiritualista. En este nuevo capítulo de la historia, tendrás que dar con el paradero de Neyrelle, que sufre las consecuencias de sus actos por haber decidido encerrar al demonio Mefisto en la piedra de alma mayor y ahora busca la forma de destruirlo para poner fin a su corrupción de una vez por todas.

El contenido adicional se desarrollará algún tiempo después de la aventura principal, y los miembros del equipo de desarrollo han indicado que la orden religiosa vista en la campaña original prácticamente ha colapsado. En su lugar, han comenzado a surgir los Caballeros Quemados, liderados por Yvar, quienes han regresado del infierno para perseguir a Lorath y Neyrelle por causar la muerte del ángel Inarius.

Una misión contra el reloj

Así, los jugadores se encontrarán nuevamente en medio de un gran conflicto, del cual no necesariamente son responsables, pero del que no pueden escapar. Desde Blizzard ya han anticipado que la nueva aventura será una auténtica carrera contrarreloj en busca de la joven, que poco a poco está siendo corrompida por Mefisto. Si los jugadores no completan su misión a tiempo y se pierden en las selvas de Nahantu, serán responsables del terrible destino que la espera.

Para acceder a esta campaña, los jugadores deben adquirir ‘Vessel of Hatred’. Sin embargo, esto no será obligatorio para todos, ya que cualquiera que lo desee puede utilizar la opción “Omitir campaña” al crear un nuevo personaje, facilitando el acceso inmediato al contenido general de la actualización. En cambio, aquellos que jueguen a ‘Diablo IV’ por primera vez y no hayan completado la campaña deben completar el prólogo del juego principal para poder desbloquear la nueva aventura.

También hay que tener en cuenta que el nivel de los personajes a partir del nivel 51 se reducirá al nivel 50 al comienzo de esta actualización. Para arrojar algo de luz sobre lo que llega al juego base y lo que es exclusivo de ‘Vessel of Hatred’, hemos creado una lista con los contenidos específicos de ambos:

Contenido del juego base disponible para todos los jugadores:

Nuevo nivel máximo: 60; Nuevo sistema de dificultad; Nuevo nivel máximo de leyenda: 300; Cambios en el sistema de leyenda; Cambio de la calidad de los objetos; 2 nuevas casillas de personaje; Nuevas habilidades y pasivas para todas las clases; Nueva característica de buscador de grupos; Nuevo contenido de temporada y nuevas recompensas de temporada (diario de la temporada, pase de batalla, panel de reputación).

Expansión Vessel of Hatred para los que compren:

Región de Nahantu, que incluye mazmorras, fuertes, búsquedas secundarias, nuevos eventos de legión y familias de monstruos de Nahantu; Clase espiritualista; Campaña de Vessel of Hatred; Renombre de la región de Nahantu; Palabras rúnicas; Mercenarios; Infraciudad de Kurast; Comercio con recursos específicos.

Como incentivo, la casa de entretenimiento asegura que entre el 8 de octubre y el 8 de noviembre, los jugadores podrán desbloquear una serie de recompensas exclusivas. Todos los que completen la Ciudadela Oscura conseguirán una montura felina de Nahantu junto con su alijo de recompensa semanal. Entre el 8 de octubre y el 5 de noviembre, también habrá drops de Twitch con objetos cosméticos cada semana.

“Desde el anuncio de Vessel of Hatred en BlizzCon de 2023 hasta su lanzamiento, casi un año después, el viaje ha sido extraordinario. Hemos dedicado incontables horas a diseñar esta nueva entrega de Diablo IV y nos morimos de ganas de pasar a la acción contigo la semana que viene. Esta hazaña no habría sido posible sin tu ayuda y tus comentarios. El espiritualista y múltiples aventuras te esperan en las profundas selvas de Teganze. Buena suerte y esperamos que sobrevivas en Nahantu”, celebra el equipo responsable del videojuego en su blog.

En descarga anticipada

En cualquier caso, aquellos que tengan ganas de descubrir todo el contenido nuevo tendrán que esperar un poco más. Esto se debe a que, por ahora, solo es posible descargarlo de forma anticipada en sus plataformas de destino: Xbox, PlayStation y PC en Battle.net (los usuarios de Steam podrán descargar la actualización tras el lanzamiento).