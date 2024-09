Semana de videojuegos: NHL 25 y Until Dawn en PC y PS5 marcan los estrenos entre el 30 de septiembre y el 4 de octubre

Estamos de regreso, listos para repasar los estrenos más relevantes en el ámbito del ocio interactivo. Como es habitual, hemos preparado un listado completo de los videojuegos que se lanzarán entre el 30 de septiembre y el 4 de octubre de 2024, abarcando plataformas como Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, dispositivos móviles y PC.

Lanzamientos Destacados

Uno de los lanzamientos más esperados de esta semana es el remake de ‘Until Dawn’, un conocido juego de terror de Sony que originalmente se lanzó para PS4. Estará disponible para PS5 y PC el 4 de octubre. Los entusiastas del hockey sobre hielo también esperan el debut de ‘EA Sports NHL 25’, que llegará a consolas de la actual generación. Además, también se espera el lanzamiento de la expansión ‘Shattered Space’ para la obra de ciencia ficción ‘Starfield’. Otros juegos que verán la luz esta semana incluyen ‘Parcel Corps’, ‘Metal: Hellsinger VR’, ‘SpongeBob SquarePants: The Patrick Star Game’, ‘Throne and Liberty’ y muchos más. A continuación, puedes consultar la lista completa de los juegos que se lanzarán y las plataformas en las que estarán disponibles.

Videojuegos de la semana

Lunes 30 de septiembre: sale a la venta ‘Starfield: Shattered Space’ -DLC- (PC, Xbox Series X|S); ‘Zoochosis’ (PC); ‘Silence of the Siren’ (PC); ‘OneShot: World Machine Edition’ (PC); ‘Rogue Waters’ (PC); ‘The Patriotic War’ (PC); ‘Tenebris: Terra Incognita’ (PC); ‘EcoGnomix’ (PC) y ‘NeoDuel: Backpack Monsters’ (PC).

Martes 1 de octubre: se reserva para ‘Master Detective Archives: Rain Code+’ (PC, PS5, Xbox Series X|S); ‘Throne and Liberty’ (PC, PS5, Xbox Series X|S); ‘Predator: Hunting Grounds’ (Xbox Series X|S); ‘Dread Dawn’ (PC).

Miércoles 2 de octubre: será el turno de ‘The Killing Antidote’ (PC); ‘Guardians of the Sanctree’ (PC) y ‘Recycling Center Simulator’ (PC).

Jueves 3 de octubre: se espera la llegada de ‘Kill Knight’ (PC, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch); ‘MechWarrior 5: Clans’ (PC, PS5, Xbox Series X|S); ‘Wizard of Legend 2’ (PC); ‘Monomyth’ (PC); ‘The Last Plague: Blight’ (PC); ‘Parcel Corps’ (PC); ‘Victory Heat Rally’ (PC); ‘Esports History’ (PC) y ‘Metal: Hellsinger VR’ (PC).

Viernes 4 de octubre: cerramos la semana con el esperado lanzamiento de ‘NHL 25’ (PS5, Xbox Series X|S); ‘SpongeBob SquarePants: The Patrick Star Game’ (PC, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch); ‘Until Dawn’ (PS5, PC) y ‘Within the Cosmos’ (PC).

Starfield: Shattered Space - DLC - Lanzamiento 30 de septiembre de 2024

Plataformas: PC, Xbox Series X|S

Esta expansión de contenido para ‘Starfield’ promete llevar a los jugadores al planeta natal de la enigmática Casa Va'ruun, ofreciendo la oportunidad de explorar nuevos lugares y descubrir misterios en uno de los escenarios más remotos del universo del juego. Aquí podrás desentrañar los secretos detrás del vórtice que devoró partes de la capital y tomar decisiones que influirán en el futuro de la Casa.

Con ‘Shattered Space’, tendremos la oportunidad de sumergirnos en los secretos de la Casa Va'ruun, una facción religiosa dedicada al Gran Ofidiano. Con la facción al borde del colapso, será crucial restaurar el orden y tomar decisiones determinantes sobre el futuro de esta comunidad. La trama se desarrolla en el planeta Va'ruun'kai, devastado por un vórtice que ha destruido áreas clave de la capital, Dazra, dejando a sus habitantes en busca de respuestas y reconstruyendo sus vidas. Para algunos, tu llegada inesperada a su remoto planeta es vista como una intervención divina.

EA Sports NHL 25 – Lanzamiento 4 de octubre de 2024

Plataformas: PS5, Xbox Series X|S

‘NHL 25’ es el siguiente videojuego de simulación de hockey sobre hielo desarrollado y publicado por EA Sports. En esta edición, la entrega número 34 de la serie, Quinn, Jack y Luke Hughes se convierten en los primeros hermanos en aparecer juntos en la portada de un juego de la división deportiva de EA. Construido sobre un sistema de animación lógico completamente nuevo, ICE-Q promete responder a eventos contextuales con un realismo sin precedentes.

Según EA, el patinaje con Vision Control de próxima generación permitirá a los jugadores dominar la línea azul, acercarse al portador del disco y mantener la concentración en la portería. La inteligencia artificial mejorada también facilitará la ejecución de acciones auténticas con un libro de jugadas renovado, optimizando los juegos de poder y abriendo el hielo para mejores posiciones y más oportunidades ofensivas. Además, el sistema Reactive Actions incorporará nuevas animaciones que harán que los patinadores respondan mejor en situaciones críticas, incrementando su urgencia y evitando colisiones.

Until Dawn – Lanzamiento 4 de octubre de 2024

Plataformas: PC, PS5

La renovación del título original para consola llega a PC y PS5, marcando la expansión de la franquicia, que antes estaba disponible solo en PlayStation 4. Esta es la primera vez que el juego estará accesible para ordenadores y promete una experiencia de terror mejorada con funciones avanzadas, como el soporte completo para el controlador DualSense, que permitirá disfrutar de la retroalimentación háptica y los disparadores adaptativos.

Asimismo, contará con tecnologías de mejora avanzadas como NVIDIA DLSS 3.7 y AMD FidelityFX Super Resolution 3.1, que optimizarán el rendimiento gráfico y la calidad de imagen. También se ha confirmado la velocidad de fotogramas desbloqueada y la compatibilidad con trazado de rayos, incluyendo reflejos, sombras y oclusión ambiental. Un aspecto importante es el soporte para monitores ultra anchos, que permitirá jugar en relaciones de aspecto de hasta 32:9, así como en el modo cinematográfico 23,9:1 o la relación original de 16:9.