Diablo IV recibirá nuevos conjuntos de sombras y reflejos con tecnología de trazado de rayos

La desarrolladora de videojuegos Blizzard ha aprovechado el espacio que tenían asegurado en la conferencia NVIDIA CES 2024 para anunciar interesantes novedades y características que se implementarán próximamente a varias de sus producciones más populares. Entre ellas, no podía faltar una de las joyas de la corona: ‘Diablo IV’ que, a partir de marzo de este año, comenzará a representar sombras y reflejos con tecnologías Ray Tracing, lo que permitirá que nuestras campañas contra el mal sean aún más detalladas, espectaculares y realistas.

Muchos elementos nuevos

Las compañías han distribuido un pequeño anticipo del funcionamiento de las herramientas, que muestran cómo la tecnología ayudará a que los entornos del videojuego sean aún más inmersivos. Sin embargo, hasta el momento no han revelado cuáles serán los requisitos para ejecutarla ni se ha confirmado su disponibilidad para las versiones de consola. En cualquier caso, desde su debut, ‘Diablo IV’ cuenta con herramientas DLSS 3, lo que asegura soporte para ejecutar Ray Tracing sin grandes pérdidas de rendimiento. Al mismo tiempo, los requisitos técnicos del videojuego son relativamente ligeros, de modo que las nuevas funciones no deberían ser un gran problema para las GPU RTX con más tiempo en el mercado.

