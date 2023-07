¿Estás seguro de que tu gato está bien? Esta web utiliza IA para decirte si tiene algún dolor

Japón es uno de los países cuya población tiene más afición a los gatos, como demuestra los 14.400 millones de dólares gastados en este mercado en 2020, y por eso no es de extrañar que novedades tecnológicas relacionadas con su cuidado vengan de allí. La empresa japonesa Carelogy, en colaboración con la Fundación para la Investigación Clínica Animal y la Universidad de Nihon, han desarrollado una aplicación web que permite conocer si un gato siente dolor a partir del análisis que realiza un modelo de inteligencia artificial de su fotografía. Fue lanzada el pasado mayo y ya acumula más de 43.000 usuarios, principalmente en Japón pero también “en Europa y Sudamérica”, según ha indicado a AFP Go Sakioka, CEO de Carelogy.

La aplicación se llama CPD o Cat Pain Detector y permite evaluar el dolor que siente un gatoa partir de su expresión facial, algo que a simple vista es difícil de hacer incluso para veterinarios experimentados. Carelogy comenzó entrenando su modelo de inteligencia artificial con 6.000 fotografías de gatos, tanto en buen como en mal estado, y clasificándolas de acuerdo a la escala de muecas felinas desarrollada por la Universidad de Montreal, un estándar utilizado para evaluar el dolor en los gatos. Esta escala tiene en cuenta aspectos como la posición de las orejas, la apertura orbital, la tensión del hocico, posición de los bigotes y de la cabeza para determinar si el animal está sintiendo algún malestar.

Según esta escala, un gato con las orejas hacia adelante, ojos abiertos, hocico relajado, bigotes curvados y la cabeza sobre la línea de los hombros no tendría ninguna molestia o ésta sería leve. Con las orejas ligeramente separadas, ojos parcialmente abiertos, hocico levemente tenso, bigotes algo curvos o rectos y la cabeza alineada con los hombros, estaría experimentado un dolor entre leve y moderado. Mientras que con las orejas aplanadas y hacia afuera, ojos entrecerrados, hocico tenso con forma elíptica, bigotes rectos y hacia adelante y la cabeza por debajo de la línea de hombros, tendría un dolor entre moderado y severo.

CPD ha ampliado su entrenamiento inicial con las más de 600.000 fotografías que han subido los usuarios y actualmente ofrece, según Carelogy, una precisión de más del 90% en sus evaluaciones.

El funcionamiento de la aplicación es muy sencillo y además no requiere de ningún registro en la web. Tan solo hay que acceder a la página de CPD y pulsar en el botón Analyse your cat. A continuación, pulsar en Tap to unload, seleccionar una imagen de tu gato y esperar unos segundos a que CPD devuelva el resultado. Según Carelogy, sólo el 60% de los dueños de gatos los llevan, al menos, una vez al año al veterinario, por lo que CPD podría suponer una ayuda para obtener un diagnóstico en casa, aunque no va a ser mejor que una visita al veterinario, como es recomendable realizar periódicamente.