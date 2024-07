Los 4 ajustes que debes tocar en tu móvil Android para mejorar la calidad del sonido.

La calidad de sonido que ofrece un smartphone responde tanto a aspectos de hardware como de software. En el primer caso, poco hay que hacer para mejorar lo que ya se tiene excepto limpiar el o los altavoces del dispositivo periódicamente. Esta limpieza puede realizarse usando alcohol isopropílico con una gamuza o un cepillo cuyas cerdas no sean muy duras y aplicarlo en el altavoz y en el conector USB para los auriculares. Pero en el segundo, hay mucho más margen de acción y eso es lo que te vamos a explicar en este artículo.

Cambia el códec Bluetooth de tu móvil

El códec Bluetooth no te afecta para la reproducción a través de los altavoces del dispositivo, pero sí si utilizas un altavoz externo o unos auriculares conectados por Bluetooth. Se trata del algoritmo que se encarga de comprimir el audio y codificarlo y descodificarlo en paquetes de datos que se transmiten a través de la conexión inalámbrica. Debes tener en cuenta que, para aprovechar un determinado códec, tanto el teléfono como el altavoz inalámbrico o los auriculares Bluetooth deben soportarlo. Android ofrece varias opciones para elegir, pero estas están disponibles a través del menú oculto Opciones de desarrollo que debes activar primero. Para activarlo y cambiar el códec, sigue estos pasos:

Abre Ajustes en tu móvil Android.

en tu móvil Android. Selecciona Sistema y, a continuación, Acerca del teléfono .

y, a continuación, . Desplázate hasta la opción Número de compilación y púlsala siete veces para activar el modo desarrollador.

y púlsala siete veces para activar el modo desarrollador. Regresa una pantalla hacia atrás hasta Sistema .

. Pulsa en Avanzado y, a continuación, Opciones de desarrollo .

y, a continuación, . Desplázate hasta la opción Códec de audio de Bluetooth y púlsala.

y púlsala. En la ventana que se abre con el listado de códecs, elige el que te interese. De entre los más habituales, LDAC está desarrollado por Sony y ofrece la mayor tasa de bits, pero lo más recomendable es probarlos y ver cuál te ofrece la mejor experiencia.

Inhabilita el volumen absoluto

Esta opción permite que el volumen de los dispositivos Bluetooth se sincronice directamente con el volumen del dispositivo Android con el que está emparejado. Esto significa que cuando ajustas el volumen en tu móvil Android, también ajustas el volumen del dispositivo Bluetooth al mismo nivel y viceversa. Sin embargo, pueden producirse problemas como un volumen demasiado alto o falta de control. Para inhabilitarlo, sigue estos pasos:

Abre los Ajustes de tu móvil Android.

de tu móvil Android. Toca en Sistema y después Opciones de desarrollo .

y después . Desplázate hasta Inhabilitar volumen absoluto y activa el deslizador.

Configura el ecualizador y Dolby Atmos

Android no trae un ecualizador de serie, sino que depende de que la capa de personalización del fabricante lo incluya. Samsung, por ejemplo, lo tiene, pero los Motorola no. Si no dispones de uno, puedes usar una app de terceros como Ecualizador: booster de graves de Beat Blend Labs, que cuenta con 5 millones de descargas y una excelente valoración de sus usuarios de 4,8/5 en Google Play. En el caso de que tu móvil cuente con Dolby Atmos, puedes configurarlo también como si fuera un ecualizador siguiendo estos pasos:

Entra en Ajustes y toca en Sonido y vibración .

y toca en . Selecciona Dolby Atmos y después Ajustes .

y después . Podrás elegir entre Audio inteligente, que identifica el tipo de contenido y lo ajusta automáticamente, o entre Música, Película, Juego y Podcast. Tocando en el icono del lápiz que aparece junto a cada una de estas últimas cuatro opciones, podrás elegir entre varios ajustes de ecualizador predeterminados.

Usa el amplificador de sonido de Google

Se trata de una herramienta de accesibilidad gratuita disponible en Google Play que mejora la calidad del sonido amplificando el audio, reduciendo el ruido, potenciando los sonidos débiles y ajustando las frecuencias de nivel bajo o alto.