Deberías empezar a usar este buscador con IA: reemplazará a Google

Si las inteligencias artificiales podían constituir una alternativa a la música, la pintura y hasta la ciencia, ahora ha encontrado un rival nuevo: Google. La aplicación Perplexity Ai es un compañero de búsqueda interactivo de IA que aprovecha el poder de GPT-4 para producir resultados mucho más personalizados. Su programa está en constante desarrollo y ha sido creado por un equipo de académicos con una sólida formación en informática. Aravind Srinivas, doctorado de Berkley en informática y ex empleado de Deep Mind, Open AI y Google, lidera el equipo. También forman parte del equipo Denis Yarats (también doctor en inteligencia artificial y aprendizaje automático), Johnny Ho y Andy Konwinski, ambos de Berkeley. ¿El objetivo de la app? Reemplazar a Google.

Perplexity cuenta con una herramienta básica de uso gratuito y una versión aún más inteligente llamada Copilot que funciona con GPT-4, pero requiere un inicio de sesión y cargos por uso intensivo (unos €20 al mes). Su capacidad reside en que no solo devuelve los resultados de la búsqueda que hagamos: la herramienta Copilot de Perplexity AI guía a los usuarios a través del proceso, haciendo preguntas aclaratorias, realizando múltiples búsquedas y resumiendo y afinando los resultados.

La app tiene una amplia gama de opciones de búsqueda, lo que permite a los usuarios explorar la web, artículos académicos, YouTube, Reddit y las noticias con gran precisión. Estas amplias capacidades llevan la búsqueda a un nivel mucho más profundo en comparación con los buscadores habituales. Perplexity está disponible para todos los sistemas operativos y tanto en móviles como tabletas u ordenadores.

La versión gratuita permite realizar hasta cinco búsquedas cada cuatro horas, en cambio, la de pago no tiene límites. Eso sí, la versión básica puede seleccionar información de múltiples fuentes para responder preguntas más complejas. Y citar su fuente, lo que hace que los resultados tengan mayor credibilidad. En pocas palabras, no solo rastrea la información solicitada, también nos permite evaluar si se trata de una información en la que podemos confiar.

“Venimos de una formación académica y tenemos este principio fundamental de que cuando escribes un artículo no puedes decir cosas que no tengan una referencia fundamentada - explica Srinivas -. Ese es un principio básico y le enseñamos al sistema a que nunca diera resultados que no pueda respaldar”.

Para los responsables de este buscador, durante años de uso, las personas han incrementado su confianza en los resultados de búsqueda de Google, aunque ya se ha demostrado que tiene muchos fallos, con Perplexity "le estamos dando al usuario la capacidad de verificar lo que decimos en caso de que nos equivoquemos o en caso de que no confíen en nosotros”, concluyen.

Podemos usarla sin registrarnos, pero la ventaja es que si lo hacemos, el sistema aprenderá de nuestras búsquedas (como hace Google) pero nos llevará a las fuentes más vinculadas a nuestros intereses y no solo a las más visitadas, lo que constituye una ventaja enorme para recibir sugerencias. De hecho, mientras Google nos permite buscar resultados etiquetados como Noticias, Vídeos o Imágenes entre otras categorías, Perplexity es mucho más específico: podemos limitar los resultados a YouTube o páginas específicas de universidades o revistas científicas.