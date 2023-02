Este es el motivo por el que Auronplay deja Twitch

El streamer y youtuber español, Raúl Alvarez, más conocido como Auronplay ha decidido que va a tomarse unas vacaciones de Internet por lo que ha anunciado que deja Twitch y YouTube durante un tiempo. Considerado como uno de los influencers más grandes de habla hispana de los últimos tiempos, Auronplay, afirmó en su último directo que estaba cansado de la creación de contenido en Internet.

''Estoy muy quemado de internet. Llevo once años dedicándome a la creación de contenido y se me ha notado últimamente. He tenido una época en la que he abierto ''stream'' enfadado y gruñón. Se me ha notado, por ejemplo, con lo de los Esland'', explicó.

Además de estar cansado y desmotivado después de mucho tiempo, Auronplay se ha visto envuelto en una polémica junto a su pareja Sara Biyín, lo que también ha podido generar ansiedad y desapego a las redes sociales, y puede ser otra de las causas por las que el streamer español haya decidido alejarse de Internet durante un tiempo.

A pesar de que no se trata de un retiro definitivo, Auronplay, no ha dejado claro cuento es el tiempo de descanso que se va a tomar. ''Puede ser un periodo de tres días, una semana o hasta un mes'' explicaba en su último ''stream''.

Auronplay y Biyín durante el último ''stream'' -

La polémica de Auronplay y Biyín

Esta polémica en la que se ha visto envuelta el famosos streamer español, es otra razón por la que Auronplay se aleja de Internet durante un tiempo. En los últimos días han salido a la luz unos tuits suyos y de su pareja de 2013 en los cuales se hacía apología del nazismo y se exponía el racismo hacia nacionalidades como la peruana y la mexicana.

En estos antiguos tuits, Sara Biyín enalteció actitudes xenófobas contra personas de otras naciones y culturas. Auronplay salió en su defensa y terminó involucrado en la oleada de críticas ya que también se descubrieron clips y tuits suyos en los que se aprecian comentarios de este tipo.

En su último directo del pasado lunes, Auronplay, quiso hablar del tema y explicó que durante esa época ''era un gilipollas, yo no me quiero escudar en el humor negro, en que era moda, solamente quiero decir que era un gilipollas", declaró.

Además de estos tuits, que ambos han borrado estos últimos días, la entrevista del youtuber Axel Blaze 16, a Ithaisa Suárez, madre de Yeremy Vargas, el niño que desapareció en Canarias en 2007, fue otro de los detonantes. La madre del niño explicó que tanto Aronplay como Biyín se rieron del caso y la acosaron. ''Recuerdo que hizo bastante humor negro enfocado en mi hijo Yeremi y yo le pedí por favor que parara, pero se reían en grupo”, declaró Ithaisa.

''Auronplay me pidió disculpas pero yo tuve que denunciar porque las cosas que me ponían en 2013 eran gravísimas'' terminó explicando la madre de Yeremy.