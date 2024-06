Un experto, sobre la IA de Windows: ‘Microsoft nos va a hacer retroceder una década en ciberseguridad’

Microsoft lanza este mes sus PC IA bajo la marca Copilot+. Son equipos enfocados al uso de la inteligencia artificial que deben contar con una NPU, un coprocesador especializado en IA, con un rendimiento de al menos 40 TOPS para poder ejecutar modelos de lenguaje en el dispositivo. Entre las funciones de las que la IA se encargará en estos equipos se encuentra Recall, que toma capturas de casi todo lo que el usuario hace en el PC y presenta una línea de tiempo que le facilita ver lo que estaba haciendo, por ejemplo, un mes antes.

Las implicaciones para la privacidad son evidentes y diversos expertos la han calificado como un ‘desastre’. Kevin Beaumont es uno de ellos y tras estar probando la función durante una semana ha asegurado que con Recall ‘Microsoft deliberadamente retrasará la ciberseguridad una década y pondrá en peligro a los clientes al empoderar a los delincuentes de bajo nivel’.

El motivo tras esta afirmación es que Recall almacena datos que registra en una base de datos en texto plano, a pesar de la promesa de Microsoft de una experiencia segura y encriptada con esta función. Esto podría facilitar que un atacante utilice malware para extraer la base de datos y su contenido.

En una publicación en su blog, el experto en ciberseguridad explica que ‘cada pocos segundos, se toman capturas de pantalla. Estas son reconocidas automáticamente por Azure AI, que se ejecuta en tu dispositivo, y se escriben en una base de datos SQLite en la carpeta del usuario. Este archivo de base de datos tiene un registro de todo lo que has visto en tu PC en texto plano’. Es decir, no tiene ningún tipo de protección y para acceder a su contenido basta con abrirlo.

It's just an SQLite database, feature ships in a few weeks - I've already modded it into an Infostealer hosted on Microsoft's Github (a few lines of code)



Microsoft are going to deliberately set cybersecurity back a decade & endanger customers by empowering low level criminals.