¿Qué CPU es mejor para inteligencia artificial? Intel vs Qualcomm vs Apple.

Microsoft anunció a comienzos de semana el próximo lanzamiento de los primeros PC IA. Comenzarán a llegar en junio, encabezados por el Surface Laptop y Surface Pro de Microsoft junto a modelos de fabricantes como Asus, Lenovo, Dell, HP, Samsung y Acer. Más de dos decenas de modelos, la mayoría portátiles y algún tablet convertible, que llevarán la etiqueta Copilot+ PC para reflejar una integración con la inteligencia artificial a la que no pueden acceder el resto de ordenadores con Windows 11 por no disponer del hardware adecuado. Ese, en este momento, es únicamente el procesador Snapdragon Series X que potencia todos estos equipos, bien el modelo X Plus o el más potente X Elite.

Qualcomm, tras la presentación del Snapdragon Series X hace unos meses, dijo que aplastaría a los productos de su competencia. Ahora llega el momento de comprobar si lo que entonces sonó a bravuconada es cierto, y a tenor de las primeras pruebas de rendimiento que no proceden de la propia Qualcomm, la compañía parece estar en el camino adecuado. Se trata de la primera vez en que un chip con arquitectura ARM, la que se utiliza principalmente en los móviles, pone en aprietos a los x86 que producen Intel y AMD y dominan los ordenadores de escritorio y portátiles desde hace décadas.

Según los test publicados por la consultoría Signa65, los chips de Qualcomm superan a las propuestas de Intel y Apple en aspectos tan importantes como el rendimiento multihilo, haciendo uso de todos sus núcleos, eficiencia energética e IA.

El X Elite es un 10% más rápido que un Intel Core Ultra 7 155H y es superado en un 15% por el M3 de Apple, ambos modelos lanzados a finales del año pasado, en la prueba de rendimiento de un solo núcleo realizada con Geekbench 6.3. La cosa cambia en el rendimiento multihilo, donde el X Elite queda claramente por delante de los otros procesadores incluidos en la prueba. Es un 15% más rápido que un M3 y un 5% sobre un Intel Core Ultra 155H. También destaca por su eficiencia. Reproduciendo vídeo de forma local, supera a sus competidores en la prueba y dura un 16% más que el segundo, el M3.

Pero las mayores diferencias llegan cuando hablamos del rendimiento en IA. En este campo, bajo pruebas realizadas con el benchmark Procyon AI Computer Vision, la NPU de Qualcomm supera en un 70% a la de Intel y en un 50% a la de Apple. Y aquí está la clave de la presencia de Snapdragon Series X en los PC IA.

Para ejecutar localmente modelos de lenguaje en los Copilot+ PC, Microsoft requiere una NPU, un coprocesador integrado con la CPU que es una Unidad de Procesamiento Neuronal dedicado a las operaciones de IA, con un rendimiento de 40 TOPS o Tera operaciones por segundo.

Las actuales NPU de Intel ofrecen 10, la del M3 18 y la de Qualcomm 45. El estudio no incluye ningún procesador de AMD, pero el rendimiento de su NPU alcanza hasta los 16 TOPS. Queda claro por qué Qualcomm es el único suministrador actual de procesadores para Copilot+ PC.

Esto cambiará antes de que termine el año cuando AMD e Intel lancen su próxima generación de procesadores IA con NPU, pero por el momento, los Snapdragon Series X son los mejores procesadores para los PC IA.