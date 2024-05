Microsoft anuncia sus ‘PC IA’, con unos requisitos tan altos que dejan a Intel y AMD fuera

Microsoft lleva meses hablando de la llegada de los ‘PC IA’ y por fin los ha presentado en un evento sobre la marca Surface. Por parte de Microsoft, serán dos modelos, el tablet convertible Surface Pro y el portátil Surface Laptop, ambos parten de 1.199 €, a los que se unirán los de otros fabricantes como Dell, Asus, Lenovo, etc. Todos harán uso de la marca Copilot+ PC y de unas características muy específicas de hardware para dar soporte a funciones de inteligencia artificial que se ejecutarán localmente en el equipo. Pero no lo harán, por el momento, con procesadores de Intel o AMD, sino de Qualcomm y bajo la arquitectura ARM en lugar de la tradicional x86, dado que son los únicos que ofrecen la suficiente potencia

Serán los dos miembros de la familia Snapdragon X Series, Plus y Elite, los modelos que potenciarán los PCs IA, al menos en esta primera oleada de lanzamientos que ya pueden reservarse y estarán disponibles a partir del próximo 19 de junio.

La razón por la que no hay modelos con procesadores de Intel y AMD es que no alcanzan el rendimiento en inteligencia artificial que necesitan estos equipos. Microsoft requiere una NPU, un coprocesador especializado en IA, con un rendimiento de 40 TOPS, siglas de Operaciones Teraflops por Segundo. La NPU de la última generación de procesadores Intel para portátiles, Meteor Lake, alcanza un rendimiento de 10 TOPS, muy lejos de los 40 requeridos para un Copilot+ PC. En el caso de AMD, algunos de sus procesadores de las series Ryzen 7000 y Ryzen 8000 llegan hasta 16 TOPS. No será hasta el próximo otoño que haya nuevos lanzamientos por parte de los dos principales fabricantes de procesadores para ordenadores que alcancen el rendimiento requerido en IA.

Qualcomm va mucho más adelantada en este terreno y su SoC Snapdragon X Series, que debuta con estos dispositivos, llega a los 45 TOPS. Estamos hablando de requisitos mínimos, así que tampoco es que vaya sobrado, pero sí con la suficiente capacidad para llevar a cabo las funciones IA de estos equipos.

Las nuevas funciones de inteligencia artificial de los Copilot+ PC

Estos equipos integran funciones IA en Windows 11 que no están disponibles en equipos que no cumplan con sus requisitos de hardware. Es lo que Microsoft llama Copilot+ para diferenciarlo del Copilot que ya funciona con Windows 11 y una serie de herramientas de software de Microsoft.

Entre las novedades se encuentra la función Recordar, que guarda un registro de todo lo que se hace con el ordenador de forma que el usuario puede preguntar a Copilot+, en lenguaje natural, por algo que hizo tres meses antes y que la IA se lo muestre. Cocreator ejecuta localmente modelos de lenguaje para la creación de texto e imágenes, sin tener que depender de la nube o una conexión a Internet. Los Copilot+ PC también incorporan traducción en tiempo real con Subtítulos en directo, en más de 40 idiomas, y efectos de Windows Studio para mejorar diferentes aspectos de las videollamadas.

¿Es ARM el futuro de Windows?

La arquitectura x86 es la que ha dominado durante décadas el mercado del PC. No es que este sea el primer Windows con una versión ARM, Windows 10 y Windows 8 también la tuvieron, pero el contexto actual es muy diferente al de hace una década.

La arquitectura ARM es la que ha triunfado en los dispositivos móviles, sobre todo por su bajo consumo energético. Pero aunque tradicionalmente su rendimiento ha sido menor, este ha ido mejorando con los años y ha permitido, por ejemplo, que Apple realice con éxito la transición de los procesadores Intel a los M, que utilizan ARM, en sus portátiles.

Los nuevos equipos prometen ser hasta un 58 % más potentes, en determinadas tareas, que el M3 del MacBook Air. También ofrecen una autonomía de hasta 22 horas reproduciendo vídeo y 14 realizando actividad en la web, lo que, unido a la potencia suficiente, marca un salto cualitativo en los portátiles con Windows.

En cuanto al software, contarán con versiones nativas de las aplicaciones de Microsoft y de otras como Adobe Photoshop. La necesidad de una capa de emulación para poder usar aplicaciones de Windows diseñadas para x86 es otra de las limitaciones tradicionales de estos equipos, pero con esta generación comienza a ser menos imprescindible. Habrá que ver cómo responden AMD e Intel y si recuperan terreno para saber si ARM va a ser finalmente un actor importante en los ordenadores de escritorio en los próximos años o no.