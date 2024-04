Un fallo de WhatsApp impide el envío de vídeos: así puedes solucionarlo

Meta actualiza WhatsApp con mucha regularidad, tanto para añadir nuevas funciones como para depurar la experiencia de usuario, pero también puede suceder que una de ellas rompa algo que hasta entonces estaba funcionando correctamente. Es lo que le ha sucedido a algunos usuarios de WhatsApptras instalar la actualización beta 2.24.9.33 para Android que ha traído un problema inesperado que afecta al envío de vídeos.

Esta actualización tenía como principal interés la función de contactos favoritos, un nuevo filtro añadido a los Todos, No leídos y Grupos encima de la lista de chats que busca agilizar la gestión de las conversaciones. Pero a la postre no ha sido la principal novedad.

Según informa el portal WABetainfo, numerosos usuarios han reportado el malfuncionamiento que se produce en el momento en que se intenta enviar un vídeo, tanto en un chat individual como grupal o si se quiere subir un vídeo a un estado. En estos casos, la app muestra el siguiente mensaje: “No se puede enviar este vídeo. Elige uno diferente e inténtalo de nuevo”.

Este medio circunscribe el “error crítico” a la versión beta, aunque desde Xataka se señala que afecta a todo tipo de usuarios. De acuerdo con este medio, el problema proviene de un fallo en el proceso de convertir un vídeo para su envío y se produce de forma aleatoria.

Una posible solución pasa por realizar una copia de seguridad de WhatsApp para después liberar el espacio de almacenamiento que usa la app. Esta opción está disponible desde los ajustes de Android, en el apartado Aplicaciones > WhatsApp. Tras esta acción, solo hay que restaurar la copia de seguridad para recuperar el contenido y que la app vuelva a funcionar con normalidad.

It appears that some users are experiencing an issue with uploading videos after installing the latest version of WhatsApp beta for Android. We have to wait for a bug fix update to get a final solution.