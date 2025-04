El gadget del sábado: ATH-R30x, los auriculares con diploma de ingeniería

La familia de cascos y auriculares podría dividirse en tres parentescos clave: los diseñados para deporte, aquellos que buscan la comodidad y la cancelación de ruido (básicamente los que se conciben para entornos urbanos) y los que se encuentran cómodos reproduciendo la calidad más alta en la música. Los ATH-R30x de Audio-Techinca son de esta última clase. No están concebidos para deporte y, pese a ser cómodos, no persiguen el uso cotidiano de los viajes. Son para quienes los llevan puestos para escuchar lo que han elegido, no para huir de lo que les rodea.

Estos cascos cuentan con un diseño abierto y una construcción ligera (210 gramos, livianos para su tipo) y serían, por sus prestaciones, la gama de entrada perfecta para quienes se inclinan por unos cascos específicos para el placer auditivo.

Su diseño reduce a un mínimo la distorsión gracias en parte a transductores meticulosamente diseñados que requieren muy poco ajuste. Audio-Techinca ha prestado la misma atención al diseño físico que a su interior: una diadema configurable que brinda un ajuste seguro y flexible, y almohadillas de terciopelo suave que garantizan un ajuste cómodo durante sesiones prolongadas.

En el interior, el diseño abierto permite un movimiento sin restricciones del transductor para un sonido claro y natural. Y con esto nos referimos a que los graves están bien definidos, los medios resultan claros e identificables y los agudos no se pierden ni se mezclan. Por lo que hemos comprobado, todo el sonido se escucha con muy alta fidelidad respecto al original.

Precisamente aquí hay que hablar de la impedancia. Básicamente, esta es la “lengua” que habla el auricular, desde la entrada de la música a la salida por los altavoces. Si estas partes no hablan el mismo idioma, el sonido sale distorsionado. La impedancia se mide en ohms y, cuanto más alto es el número, mayor es la calidad. Se estima que 32 ohms es ya calidad de estudio. Y los ATH-R30x tienen 36 ohms. ¿El resultado? Calidad de audio profesional. Un detalle más es que este número lo hace compatible con todo tipo de dispositivos, desde mesas de sonido hasta tablets, ordenadores o smartphones.

Si bien es cierto que su construcción es, principalmente, de plástico, los materiales muestran una durabilidad bastante alta. Lo dicho: no son para paseos por la ciudad y el campo, sino para que la actividad principal sea escuchar música. En el lado positivo, cuenta con un cable dual de 3 m, suficiente para moverse cómodamente, pero está fijo a los cascos (no es extraíble). ¿Visualmente? No son bonitos, pero no quieren serlo ni les importa: son eficientes. Por su precio de 99 euros, son los mejores del mercado para melómanos. Si tuvieran adaptador original para puerto USB-C, serían aún más interesantes.

Veredicto

Estos auriculares forman parte de la familia R de Audio-Techinca y son los hermanos menores, por así decirlo. El hermano del medio es el R50x con quien no tiene una gran diferencia, ni de precio (€169 contra €100) ni de calidad. El hermano mayor, sin embargo, es un diploma de honor en audio, pero su precio sube a los 350 euros. Por este precio, los R30x son una compra segura si de verdad queremos escuchar música.