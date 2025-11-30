El gadget del sábado: Sony Xperia 10 VII, un gama media con alma de clásico

Hay que reconocerlo: del mismo modo que el nombre iPhone se ha convertido en un clásico, la serie Xperia (móviles de Sony que desde 2008 están en el mercado) merecen la misma deferencia. Dicho esto, con el Xperia 10 VII, Sony no se ha dormido en los laureles y entra en escena en el saturado segmento de gama media. No busca competir en “especificaciones bestiales”, sino ofrecer un equilibrio honesto entre rendimiento, autonomía, fiabilidad y funciones que muchos usuarios ya habían dado por perdidas.

Lo primero que llama la atención es su diseño renovado. Sony abandona la disposición vertical clásica de cámaras traseras y adopta una configuración horizontal que recuerda al estilo de los Pixel de Google, lo que le da un aire más que oscila entre lo moderno y lo vintage. La pantalla, con 6,1 pulgadas OLED Full HD+ y tasa de refresco de 120 Hz, es fluida y vibrante, además de estar protegida por Gorilla Glass Victus 2.

En cuanto a cerebro, cuenta con un procesador Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, acompañado de 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento, justo, pero que pueden ser ampliables mediante microSD. Ese conjunto se traduce en fluidez suficiente para tareas diarias, navegación, redes sociales, multimedia e incluso cierto nivel de multitarea sin notables ralentizaciones.

La autonomía es otro punto fuerte: con una batería de 5.000 mAh, el equipo puede rondar las dos jornadas de uso moderado, un valor notable en un móvil de su gama. La carga es rápida, aunque no la mejor del mercado. Y en un guiño a la practicidad, Sony incluye detalles poco comunes hoy en día: altavoces estéreo frontales, conector de auriculares de 3,5 mm, resistencia al agua y polvo (IP65/IP68) y un botón físico de obturador para la cámara. ¿Por qué es un guiño? El audio y las cámaras de Sony siempre han sido clásicos y llevarlos a un móvil vuelve a resaltar la intención de la marca japonesa con este dispositivo.

En cuanto a fotografía, el Xperia monta un sistema trasero dual: sensor principal de 50 MP con estabilización óptica + lente ultra gran angular de 13 MP. En el modo selfie, lleva una cámara de 8 MP. En condiciones de buena luz, las fotos resultan nítidas, con colores correctos: es cierto, no es un rival de gamas alta en fotografía nocturna o en rango dinámico, pero cumple con creces su rol para redes sociales, instantáneas diarias o video casual, que es lo que queremos por su precio: 379 euros.

Además, Sony promete un soporte de software notable: Android 15 desde el lanzamiento, y garantía de cuatro años de actualizaciones de sistema + seis años de parches de seguridad. En un mundo donde muchos móviles de gama media son abandonados tras uno o dos años, eso marca una gran diferencia en longevidad real.

Veredicto

El Sony Xperia 10 VII es un recordatorio de que la gama media, bien diseñada, todavía puede ofrecer lo que muchos usuarios necesitan: equilibrio, practicidad y longevidad. Sin estridencias, sin exagerar en especificaciones innecesarias, con detalles que importan: batería duradera, calidad de pantalla OLED, resistencia al agua, audio cuidado y soporte prolongado. Para quien valore un móvil “con sentido común”, este Xperia es una excelente y accesible opción.