Google anuncia Genie, una IA que crea videojuegos a partir de una imagen o texto.

DeepMind, la división de Google centrada en inteligencia artificial, ha anunciado Genie, “un nuevo paradigma” dentro de las IAs generativas. Y no es una exageración. En los últimos meses hemos visto inteligencias artificiales que crean imágenes, música, vídeo y voces a partir de diferentes tipos de entradas de datos y de forma extraordinariamente sencilla. Ahora le toca el turno a los videojuegos.

Genie permite crear un entorno interactivo jugable a partir de una única imagen de referencia que puede ser sintética, real o incluso un boceto. Y también mediante prompts, como es habitual en estas herramientas.

Este nuevo modelo base para mundos jugables, como lo denomina DeepMind, se ha entrenado a partir de más de 200.000 horas de vídeos disponibles públicamente en Internet . Pero no está limitado por ellos, sino que puede trabajar a partir de nuevas imágenes que no hayan formado parte del entrenamiento. Por ejemplo, una fotografía de su entorno que saque el usuario.

Google DeepMind just dropped 'Genie', an AI that can generate interactive video games.



This is a huge deal.



Genie is trained on 200,000 hours of unsupervised public internet gaming videos and can generate video games from a single prompt or image.



But here's what's insane:… pic.twitter.com/C63tDAVEVr