Google lanza un parche para los Chromecast que han dejado de funcionar: así puedes obtenerlo.

El pasado domingo, a las 17:44 horas en España, dispositivos Chromecast por todo el mundo dejaron de funcionar simultáneamente. El motivo era la expiración de un certificado en los Chromecast de segunda generación y los Chromecast Audio, ambos lanzados en 2015, según informó Ars Technica. Google tardó en responder a lo que sucedía, lo que solo lo agravó. La compañía se disculpó ayer en un mail que envió a los usuarios de Chromecast y volvió a prometer una solución que ya está aquí. Google ha comenzado hoy el despliegue de una actualización que deberá solucionar el problema de los Chromecast de ser reconocido como un ‘dispositivo no confiable’ cuando se intenta enviar contenido desde el móvil al televisor o un equipo de sonido.

'Hemos comenzado a implementar una solución para el problema con los dispositivos Chromecast (2.ª generación) y Chromecast Audio, que se completará en los próximos días. Tu dispositivo debe estar conectado para recibir la actualización', explica la compañía en una publicación en la página de la comunidad Google Nest. Por conectado, se refiere a que el Chromecast lo esté a la red Wi-Fi del usuario para poder ser actualizado por Google de forma automática. Por tanto, si no has tocado tu Chromecast desde que comenzó el malfuncionamiento, seguirá conectado a la red WiFi tal y como lo dejaste y podrá actualizarse cuando le llegue el parche. Pero ese no es el caso de todo el mundo.

Hi there! We're aware of an emerging issue impacting Chromecast 2nd gen and Chromecast Audio devices and are working on a fix. Do not factory reset your device. We will keep you all updated when the fix rolls out. If you have already factory (cont) https://t.co/DMFGHWaca1