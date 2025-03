Por qué han dejado de funcionar dispositivos Google Chromecast por todo el mundo.

El año pasado, Google puso fin a la familia de productos Chromecast cesando su producción y retirándolos de su tienda una vez acabadas las unidades disponibles. El dispositivo que durante más de una década ha servido como medio práctico y barato para dar acceso al ecosistema de Google desde la pantalla de un televisor ‘tonto’ fue sustituido por una opción más completa y cara: Google TV Streamer. Google dijo entonces que continuaba ofreciendo ‘actualizaciones de software y seguridad’ en estos dispositivos, pero ahora muchos usuarios de los Chromecast de segunda generación y Chromecast Audio se están encontrando con que sus dispositivos han dejado de funcionar de la noche a la mañana.

Los usuarios ya no pueden enviar contenido desde sus móviles al Chromecast ni acceder a la configuración del mismo a través de la app Google Home. Lo mismo sucede con los Chromecast Audio, que ya no pueden enviar contenido a equipos de sonido y altavoces. Cuando se conecta el Chromecast a un televisor, el mensaje que aparece en pantalla es ‘dispositivo no confiable’, se informa de que no ha podido ser verificado y que el problema ‘puede deberse a que el firmware del dispositivo está obsoleto’.

Google dice que no restablezcas tu Chromecast a los valores de fábrica

Como es lógico, muchos usuarios saltaron al grito de ‘obsolescencia programada’, pero esto no parece ser el problema. O si lo es, Google ha decidido dar marcha atrás ante las quejas de los usuarios. En cualquier caso, la compañía ha reconocido la incidencia, asegura estar investigándola y trabajando en una solución. También recomienda a los usuarios que no hagan algo que probablemente muchos han intentado: restaurar el dispositivo a los valores de fábrica. A los que lo hayan hecho, promete facilitar un método para que el dispositivo vuelva a funcionar ‘tan pronto como sea posible’. Habrá que esperar a que Google actualice los Chromecast afectados para que recuperen su funcionalidad.

Aunque Google no ha especificado la razón de este fallo, todo apunta a un problema con certificados de seguridad caducados en el dispositivo.

Cómo saber si tu Chromecast es de segunda generación

Tanto el Chromecast de segunda generación como el Chromecast Audio fueron lanzados en 2015. Con su segundo Chromecast, el dispositivo abandonó el formato tipo memoria USB y ganó su característico diseño circular y el cable plano HDMI del que queda colgando. Fue un éxito de ventas en unos años en los que las Smart TV aún no eran tan comunes en los hogares y que llevó a más modelos en años posteriores. En 2018 llegó la tercera generación, en 2020 ganó la capacidad 4K y en 2022 Google volvió a sacar un nuevo Chromecast Full HD, más económico que la tercera generación. Desde el año pasado, el único dispositivo de streaming disponible en la tienda de Google es Google TV Streamer.

Si no sabes a qué generación corresponde tu Chromecast, puedes identificarlo por su forma circular y la ausencia del logo de Google, dado que utilizaba el del navegador Chrome, como se puede ver en la imagen que encabeza el artículo. En modelos posteriores, Google lo cambió por el de la ‘G’ de la compañía. También puedes verificarlo a través de la app Google Home. Si en el apartado Chromecast el número de modelo que aparece es NC2-6A5, es un Chromecast de segunda generación.

Por qué no hubo más Chromecast Audio después del primero

Chromecast Audio. Google.

Chromecast Audio no tuvo el mismo éxito y no conoció generaciones posteriores. Aunque permitía acceder a plataformas como Spotify desde equipos de sonido sin conectividad a Internet, el hecho de que el Chromecast para TV también pudiera usarse para este fin, así como la popularidad de los altavoces inteligentes que integraban funciones de audio y conectividad sin necesidad de un dispositivo adicional, hicieron que Google nunca lanzara una segunda generación.