Google lanza una solución para los Chromecast convertidos en pisapapeles tras restaurarlos a valores de fábrica.

El culebrón de los Chromecast de segunda generación y los Chromecast Audio llega a su fin. Tras lanzar el pasado jueves un parche que solventaba el problema con los dispositivos que habían dejado de enviar contenido a televisores y equipos de sonido, quedaba la parte más difícil: resolver la situación de los usuarios que resetearon sus dispositivos a sus valores de fábrica en un intento de recuperar su funcionamiento normal, pero con un resultado desastroso. Estos quedaron inservibles y convertidos en un bonito pisapapeles. Ahora Google ha lanzado una solución para estos usuarios.

Aunque la compañía no ha dado explicaciones sobre la razón por la que los dispositivos dejaron de funcionar repentinamente el pasado 9 de marzo, usuarios de Reddit encontraron que un certificado de autenticación de los dispositivos perdía su vigencia en esa fecha, a las 15:44 hora española. Los dispositivos reseteados a sus valores de fábrica, sin embargo, tienen el problema añadido de que, sin un certificado válido, no pueden conectarse a la app Google Home para completar la configuración. La solución de Google ha venido por el lado de actualizar Google Home para que puedan configurar el dispositivo a pesar de carecer de un certificado actualizado.

Los usuarios afectados tienen que actualizar la aplicación a la versión 3.30.1.6 en Android y 3.30.106 en iOS para poder revivir sus Chromecast. Google inició ayer el despliegue de la actualización de Google Home, que podría tardar unos días en estar disponible para todos los mercados.

Qué es el certificado de autenticación que expiró

El certificado expirado que ha provocado que los Chromecast de segunda generación y Chromecast Audio dejen de funcionar es un certificado de autenticación digital que estos dispositivos utilizan para validar su identidad y establecer una conexión segura con los servidores de Google. Este certificado tenía una validez de 10 años y expiró el 9 de marzo de 2025; ambos dispositivos fueron lanzados en 2015.

En términos sencillos, este certificado actúa como una 'credencial' que asegura que el Chromecast es un dispositivo legítimo y confiable. Cuando expira, las aplicaciones y servicios de Google, como la app Google Home o las plataformas de streaming, no pueden verificar la autenticidad del dispositivo. Como resultado, el Chromecast es rechazado, lo que impide que transmita contenido, mostrando mensajes de error como 'dispositivo no confiable' en la pantalla. No ha trascendido la validez que tiene el nuevo certificado en los Chromecast de segunda generación y Chromecast Audio.

Este es el próximo Chromecast cuyo certificado expirará

La polémica con los Chromecast ha hecho pensar a muchos usuarios que no se trató de un error, sino de una decisión consciente de Google sobre unos dispositivos que están descatalogados desde hace tiempo y que no reportan ningún beneficio a la compañía. De hecho, la marca Chromecast murió definitivamente en 2024 y el único dispositivo de streaming que tiene Google actualmente es el Google TV Streamer, bastante más caro que los añorados Chromecast.

En cualquier caso, el siguiente candidato a expirar es el modelo sucesor del Chromecast de segunda generación, el Chromecast Ultra. Este dispositivo añadió resolución 4K y compatibilidad con HDR a la versión anterior y fue lanzado en 2016, por lo que previsiblemente su certificado expirará también a los 10 años, en marzo de 2026. Veremos si Google decide actualizarlo antes de que llegue la fecha y evitar a los usuarios los problemas que han tenido en los últimos días.