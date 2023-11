GTA III, GTA San Andreas y GTA Vice City se incorporan a Netflix Games por todo lo alto

Los responsables de la división encargada del ocio electrónico en Netflix han confirmado que ‘Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition’ llegará a su catálogo durante el mes de diciembre. Con esto, los suscriptores de la empresa de streaming tendrán la posibilidad de acceder a los videojuegos incluidos en la compilación, es decir, ‘GTA III’, ‘San Andreas’ y ‘Vice City’ sin coste adicional alguno. El anuncio oficial destaca que las versiones remasterizadas estarán disponibles a partir del 14 de diciembre, momento desde el cual se podrán descargar y jugar en dispositivos móviles iOS y Android compatibles.

BIG NEWS: GTA III, Vice City, and San Andreas from the Grand Theft Auto Series are coming to Netflix Games for mobile on December 14! pic.twitter.com/qe9DGOHXyO