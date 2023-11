Rockstar Games confirma el primer tráiler del “próximo” GTA para principios de diciembre

A través de un comunicado de prensa y una entrada en X (antes Twitter), las más altas esferas de Rockstar Games confirman que el primer material del “próximo Grand Theft Auto” se presentará en público en tan solo un mes. No obstante, la nota firmada por el propio Sam Houser, cofundador de la desarrolladora, se centra en el 25 aniversario del estudio, hito que se cumplirá en diciembre. “El mes que viene se cumple el 25º aniversario de Rockstar Games. Gracias al increíble apoyo de nuestros jugadores en todo el mundo, hemos tenido la oportunidad de crear juegos que realmente nos apasionan.

Sin vosotros, nada de esto sería posible y os agradecemos a todos por compartir este viaje con nosotros. En 1998, Rockstar Games se fundó con la idea de que los videojuegos podrían llegar a ser tan esenciales para la cultura como cualquier otra forma de entretenimiento, y esperamos haber creado juegos que te gusten en nuestro esfuerzo por ser parte de esa evolución.”

25 años de Rockstar Games

“Estamos muy emocionados de informar que a principios de diciembre lanzaremos el primer avance del próximo Grand Theft Auto. Esperamos muchos años más compartiendo estas experiencias con todos vosotros”, avanza Houser. Se trata de un anuncio ligero, pero al fin parece que los plazos para el estreno más esperado en el sector de los videojuegos de los últimos años comienzan a tomar forma. De un modo curioso, en su mensaje Houser no centra tanto la atención en el hecho de publicar el primer material de (supuestamente) ‘GTA VI’, sino en los 25 años de trayectoria del estudio de videojuegos:

We are very excited to let you know that in early December, we will release the first trailer for the next Grand Theft Auto. We look forward to many more years of sharing these experiences with all of you.



Thank you,

Sam Houser