Así se ve la remasterización de Grand Theft Auto III, Vice City y San Andreas en su primer tráiler

La saga Grand Theft Auto ha marcado a varias generaciones de jugadores desde que diera sus primeros pasos en la PlayStation original y hasta convertirse en el mastodonte que aún es la última entrega, GTA V, lanzada en 2013 y que todavía en 2020 vendió 20 millones de copias alcanzado un total de 150.

Sin noticias ni previsión de cuando pueda llegar su continuación, el único GTA al que los aficionados van a poder echar mano por ahora es esta remasterización. GTA The Trilogy incluye GTA III (2001), GTA Vice City (2002) y San Andreas (2004), la trilogía de juegos que dominaron las listas de ventas durante la mayor parte de la primera década de este siglo y se convirtieron en un fenómeno cultural.

El desarrollador Rockstar ha publicado hoy el tráiler que muestra por primera vez como se van a ver estas remasterizaciones de juegos de hace dos décadas. Las remasterizaciones, que no remakes en los que el juego se rehace de arriba abajo, suelen generar más expectativas que resultados pero este caso apunta a todo lo contrario. No se esperaba que un juego de hace veinte años pudiera lograr verse así de bien.

Grand Theft Auto The Trilogy: The Definitive Edition estará a la venta el próximo 11 de noviembre para Windows, PlayStation 4 y 5, Xbox Series X y S, Xbox One y Nintendo Switch. El precio es tan alto como las expectativas, 59,60 € la trilogía de títulos. Y lo mismo sucede con los requisitos mínimos y recomendados para PC que cobran más sentido visto lo visto en el tráiler.

Requisitos mínimos:

· Sistema Operativo: Windows 10.

· Procesador: Intel Core i5-2700K o AMD FX-6300.

· Tarjeta gráfica: Nvidia GeForce GTX 760 2GB o AMD Radeon R9 280 3GB.

· Memoria RAM: 8 GB de RAM.

· Almacenamiento: 45 GB de espacio de almacenamiento.

Requisitos recomendados:

· Sistema Operativo: Windows 10.

· Procesador: Intel Core i7-6600K o AMD Ryzen 5 2600.

· Tarjeta gráfica: Nvidia GeForce GTX 970 o AMD Radeon RX 570.

· Memoria RAM: 16 GB de RAM.