La ingeniosa táctica con drones y peluches para niños con la que Ucrania confunde a las tropas rusas

El testimonio de un soldado ruso ha revelado una nueva e ingeniosa táctica que Ucrania está utilizando contra las tropas rusas en el frente de guerra. El relato, que ha sido publicado en el canal ruso de información Dva Mayora en Telegram, explica como las fuerzas ucranianas emplean juguetes para niños y drones para confundir y desorientar a los soldados rusos en el campo de batalla.

La misión de los drones es la dejar caer un tipo de “carga” no especificada que imita el sonido de armas de fuego, lo que hace crear a los soldados rusos que están bajo ataque o se está produciendo un enfrentamiento cerca de su posición. Los juguetes son del tipo “repite lo que dices” que registran los sonidos a su alcance y los reproducen. Este tipo de juguetes son comunes, están dirigidos a los niños y muchas veces son peluches representando a diferentes animales.

Russians have a new fear unlocked: as Dva Mayora reports, Ukrainians started dropping contraptions that imitate the sound of gunfire on Russian positions during combat, making them think they're encircled 🤣 But even more so, Russians found children's toys that "echo and repeat"… pic.twitter.com/GKKGG7dZO8