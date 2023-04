El inquietante anuncio de pizzas realizado con IA que se ha hecho viral

Las “tapadas” de las inteligencias artificiales generativas que probablemente van a dar más que hablar este año no son las conversacionales o las de texto a imagen, sino las de texto a vídeo. Es decir, aquellas que permiten introducir una descripción escrita con la escena que se busca y que la IA cree en unos segundos un clip de vídeo con el contenido indicado.

Grandes tecnológicas como Google o Meta ya han presentado propuestas en este sentido mientras que otras compañías más pequeñas han empezado a introducir sus productos en el mercado. Se les puede achacar muchas limitaciones a día de hoy, al igual que sucedía con los modelos de texto a imagen en 2021 y 2022, primero con muchos problemas para representar rostros y después con los dedos como gran reto a resolver. Pero estas han progresado a un ritmo vertiginoso y no hay ningún motivo para que no suceda lo mismo con las de texto a vídeo.

En este contexto, se ha hecho viral un anuncio de una falsa pizzería completamente realizado con inteligencia artificial. En parte, por sus notables resultados pero también por los inquietantes seres humanos que lo protagonizan y que a menudo aparecen deformados, especialmente cuando comen, y en los que no faltan dedos de más. Su propuesta estética remite más a una película de horror de los años 80 como Society que a lo que se puede esperar de un restaurante que busca atraer clientes y ese contraste ha captado la atención de los usuarios en medios sociales.

Definitely wasted 3 hours of my life making this today... Everything is AI from the VO to the video and images. Assembled in After Effects. More info below. pic.twitter.com/CXv6gWM8gj