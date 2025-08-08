Malas noticias si usas HBO Max: está a punto de acabar con el uso compartido de contraseñas de forma 'agresiva'

Si eres de los que tiene una cuenta de HBO Max y la comparte con amistades o familiares fuera de su hogar, falta poco para que se te acabe lo bueno. Según ha señalado JB Perrette, responsable de streaming y videojuegos en Warner Bros. Discovery, la compañía va a volverse más 'agresiva' para impedir esta práctica.

Hasta ahora, HBO Max se había limitado a enviar mensajes de advertencia a los usuarios que identificaba como del 'nivel de uso más alto'. Este enfoque consistía en dar el aviso y alertar a los infractores de los términos del servicio de que se aproximaba un cambio, pero sin cortar el acceso a la plataforma. Sin embargo, HBO empezará a ponerse firme con estos usuarios a partir del próximo mes de septiembre, comenzando por Estados Unidos, con un endurecimiento progresivo a lo largo del resto del año.

'En septiembre empezarán a ver que el mensaje que hasta ahora ha sido bastante suave y cancelable empieza a ser más rígido y obliga a la gente a actuar', ha afirmado Perrette.

¿Por qué este cambio ahora? Funcionó para Netflix, a pesar de la polémica inicial que tuvo esta medida. La plataforma experimentó un crecimiento de más del 128,9 % en nuevas altas en Estados Unidos durante el mes posterior a su implantación, con casi 3,5 millones de suscriptores nuevos solo en junio de 2023. A finales de ese año, había sumado 13,1 millones de abonados más solo en el último trimestre. Warner Bros. Discovery ha tomado nota y quiere su parte del pastel.

Perrette ha asegurado que ahora la compañía puede determinar quién es un usuario legítimo y quién no, pudiendo diferenciar si está de viaje y por ese motivo conectándose fuera de su ubicación habitual o si se está compartiendo la cuenta con terceros, gracias a meses de pruebas de sus filtros de detección.

El enfoque más contundente comenzará en el cuarto trimestre del año, cuando los mensajes requerirán una acción por parte del usuario si quiere seguir compartiendo la cuenta, algo que ya no podrá hacerse sin un coste adicional.

El plan de Warner Bros. Discovery para dar a los usuarios no autorizados una vía legítima es permitir añadir un miembro por plan de suscripción. Este servicio fue lanzado en Estados Unidos el pasado abril bajo el nombre 'Extra Member Add-On', por 7,99 dólares al mes, y otorga a un usuario ajeno al hogar su propio perfil e inicio de sesión dentro de la cuenta principal.

¿Cuándo llegará a Europa esta política? Perrette ha señalado que el cambio será progresivo y abarcará los mercados internacionales durante 2025 y 2026. La empresa confía en que su sistema podrá identificar con precisión a quienes usan contraseñas ajenas, sin penalizar a clientes que simplemente estén de vacaciones.