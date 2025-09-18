Mark Zuckerberg, en apuros: le fallan varias veces las gafas Ray-Ban Meta durante la demostración en vivo.

Meta Connect, el evento anual en el que Mark Zuckerberg presenta las novedades de su compañía, ha tenido este año como protagonistas tres nuevos modelos de gafas inteligentes: la segunda generación de Ray-Ban Meta, las Oakley Meta Vanguard, que harán olvidar a muchos las cámaras GoPro para la práctica deportiva, y las Ray-Ban Meta Display con pantalla integrada.

Los productos, a tenor de las primeras impresiones y de análisis que han comenzado a publicar medios como The Verge, han convencido y mucho. Sin embargo, las demostraciones en vivo que Zuckerberg intentó realizar de las Ray-Ban Meta y Ray-Ban Meta Display, el lanzamiento estrella, le hicieron pasar varios momentos de apuro por los fallos que tuvieron delante de la audiencia.

Live AI, en las Ray-Ban Meta de segunda generación, no funciona como se espera

El primer problema llegó con una función llamada Live AI que intentó demostrar con las Ray-Ban Meta de segunda generación. Zuckerberg explicó que Live AI está diseñada para ofrecer asistencia con IA en casi todos los aspectos de la vida de quienes lleven las gafas de Meta. Eso sí, matizó que la función 'aún no está lista', ya que no puede ejecutarse todo el tiempo, pero actualmente puede usarse durante una o dos horas seguidas.

Para mostrar sus capacidades, Zuckerberg habló con un chef que aparecía en una pantalla y le pidió usar la función para preparar una salsa coreana para carne con los ingredientes que tenía delante.

'Oye, Meta, inicia Live AI', dijo el chef, tras lo que le pidió ayuda para elaborar la receta. Live AI comenzó a dar una descripción general de los ingredientes habituales en la receta hasta que el chef, visiblemente nervioso, preguntó '¿Qué hago primero?'.

Tras una larga pausa, Live AI respondió 'ya has combinado los ingredientes base'. El chef repitió la petición y Live AI volvió a decir 'ya has combinado los ingredientes base'. El cocinero intentó echar la culpa al Wi-Fi, una excusa que Zuckerberg repitió varias veces.

La presentación de Oakley Meta Vanguard, que no tuvo demostración en vivo, transcurrió sin incidentes, pero lo peor estaba por llegar.

Zuckerberg no logra responder una llamada con las Ray-Ban Meta Display

Zuckerberg salió al escenario con las Ray-Ban Meta Display puestas y la pulsera Neural Band que permite interactuar con las gafas mediante pequeños gestos con la mano. 'Tenemos las diapositivas', dijo y tras una pausa añadió 'y la demo en vivo', ante el entusiasmo de la audiencia. 'Hagámoslo en vivo', se lanzó el dirigente de Meta.

La demostración comenzó con una notificación del director de tecnología de Meta, Andrew Bosworth, que llegó a las Ray-Ban Meta Display. El público podía ver en una pantalla lo mismo que veía Zuckerberg a través de las gafas. 'Boz me está escribiendo', señaló. Después respondió con unos toques sutiles sobre una superficie y aseguró al público que ya alcanzaba las 30 palabras por minuto. En los mensajes acordaron hacer una videollamada.

Como maker/bootstrapper, sinceramente prefiero esto (esfuerzo en tiempo real, como cuando enseñas tu beta o lanzas un mvp) antes que un vídeo vaporware.



Eso sí, Steve Jobs habría matado a medio equipo si le pasa algo así en el escenario 😜pic.twitter.com/nbqdepeoGh — Javi López ⛩️ (@javilop) September 18, 2025

Ahí volvieron los problemas. El tono de llamada resonaba en la sala mientras Zuckerberg intentaba contestar sin conseguirlo. 'Qué mal. No sé qué ha pasado', dijo al público. Intentó contestar una segunda y una tercera vez, sin lograrlo. 'Esto es… pasa. Vamos a intentarlo una cuarta vez', de nuevo sin éxito. El tono de llamada seguía sonando y un Zuckerberg visiblemente incómodo intentó responder por quinta vez, sin éxito. 'Cinco veces. No sé qué decirles', dijo Zuckerberg antes de ordenar pasar a la siguiente sección de la presentación.

Boz salió entonces al escenario y con Zuckerberg mostraron cómo las gafas podían poner subtítulos en conversaciones en persona. De nuevo, un inicio accidentado, pero finalmente la función arrancó y transcribió todo lo que Zuckerberg decía en la pantalla de las gafas de Boz. Este añadió que las gafas también podrían gestionar traducción de idiomas en texto en tiempo real, aunque no hubo demostración de esto.

No hubo más incidentes en la presentación, pero seguro que Zuckerberg no la olvidará en mucho tiempo.