Meta filtra las nuevas gafas inteligentes Ray-Ban con pantalla que anunciará en Meta Connect.

Este miércoles arranca Meta Connect, la conferencia anual de Meta en la que la compañía presenta todas sus novedades. Entre ellas, nuevos dispositivos de los que ya se han desvelado dos gracias a un vídeo que Meta publicó por error y después retiró. Estos son unas nuevas gafas inteligentes de la marca Ray-Ban, con pantalla y una pulsera para controlarlas, y otro nuevo modelo, también de gafas inteligentes, en colaboración con Oakley llamadas Sphaera, que incorporan una cámara en el puente nasal y están enfocadas al ámbito deportivo, según informa UploadVR.

En el caso de las Ray-Ban, en el vídeo se podía ver la marca 'Meta | Ray-Ban' y la palabra 'Display' (pantalla), por lo que se especula que el nombre del producto sea Meta Ray-Ban Display. La pantalla aparece integrada en la lente derecha y permite funciones como utilizar Meta AI, consultar un mapa para orientarse, traducir un cartel o usar la mano con la pulsera para 'escribir' una respuesta en un chat.

BREAKING: Meta's HUD glasses with sEMG wristband will in fact be Ray-Ban branded, a leaked clip which also depicts the HUD and wristband in action reveals.



Details here: https://t.co/fib1mEQZwupic.twitter.com/pXAkuq4Aiw — UploadVR (@UploadVR) September 15, 2025

CNBC informó a comienzos de este año de que la pulsera de las gafas con pantalla de Meta, entonces bajo el nombre Hypernova, utilizaría tecnología de electromiografía de superficie (sEMG) para interpretar señales de los movimientos de la mano y así controlar el dispositivo. Esta tecnología registra mediante sensores las señales eléctricas generadas por los músculos al contraerse.

La novedad no es la existencia de este modelo, sino que finalmente salgan bajo la marca Ray-Ban. The Information publicó el año pasado que Meta iba a lanzar estas gafas inteligentes sin EssilorLuxottica (compañía propietaria de las marcas Ray-Ban y Oakley) porque el gigante franco-italiano de la óptica rechazó el grosor que debía tener la patilla de las gafas para integrar la pantalla. El medio también ha señalado que las gafas pesarán 70 gramos frente a los 50 de las Ray-Ban Meta actuales.

As well as the Meta Ray-Ban Display glasses, the leaked video also reveals the design of the rumored Oakley Meta Sphaera glasses with a centered camera.



Details here: https://t.co/xpSyl6CaFupic.twitter.com/AB3o492fZ1 — UploadVR (@UploadVR) September 15, 2025

La razón del cambio de actitud de EssilorLuxottica, de ser cierta la información de The Information, podría estar en la creciente participación de Meta dentro de la compañía. Meta realizó una inversión de 3.000 millones de dólares que le otorgan un 3 % de participación que podría subir en el futuro al 5 %, lo que obviamente le da más poder de influencia dentro de EssilorLuxottica.

Según publicó Mark Gurman en Bloomberg, el precio de las Meta Ray-Ban Display será de 800 dólares, algo que se confirmará, o no, esta semana. La conferencia principal de Meta Connect, que tiene lugar los días 17 y 18 de septiembre, se llevará a cabo en la madrugada del jueves a las 02:00 horas en España, con Mark Zuckerberg como protagonista.

Con estas novedades, el catálogo de gafas inteligentes de Meta aumenta a cuatro modelos, incluyendo las ya disponibles Ray-Ban Meta y las más recientes Oakley Meta HSTN.