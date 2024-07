Microsoft lanza un mando de Xbox 'modelado a partir del trasero perfectamente redondeado de Deadpool'.

El lanzamiento de periféricos personalizados con motivo de estrenos de títulos de envergadura en consolas de videojuegos no es raro, aunque es menos habitual con películas. Tanto Microsoft como Sony y Nintendo lo han hecho en multitud de ocasiones a lo largo de los años, pero estas personalizaciones no suelen ir más allá de un cambio en los colores del controlador o la videoconsola. Sin embargo, este no es el caso del mando oficial de Deadpool que Microsoft lanza con ocasión del estreno en cines de Deadpool & Wolverine el próximo 26 de julio.

Microsoft se ha aliado con el mismo Deadpool, quien firma el diseño en los materiales promocionales, para crear un nuevo mando inalámbrico para Xbox'al que todo el mundo le va a querer poner la mano encima'.

Este ha sido modelado a partir del 'muy discutido y perfectamente redondeado trasero de Deadpool', explica la compañía. Es decir, a partir del del actor Ryan Gosling que le da vida en pantalla. Microsoft defiende que este 'controlador travieso', que supone el cambio de diseño más importante que ha tenido el mando en dos décadas, 'canaliza los glúteos de acero de Deadpool en su firme (aunque sorprendentemente cómodo) agarre'. La ergonomía, desde luego, es un aspecto a tener en cuenta, pero se plantea la duda de si añade un peso adicional al controlador y no queda claro cómo se abrirá el compartimento trasero de la batería.

El mando Deadpool no saldrá oficialmente a la venta, pero sí podrá conseguirse participando en el sorteo organizado por Microsoft. Desde cualquier país del mundo, los interesados pueden seguir a Xbox on X y retuitear el tuit siguiente para tener la oportunidad de ganar una consola Xbox Series X con temática de Deadpool, a la que también se han añadido katanas, así como dos de los controladores Xbox Deadpool. El concurso finalizará el 11 de agosto de 2024.

Deadpool & Wolverine es la tercera película de la saga Deadpool y la primera de Marvel con la que hay verdadera expectación desde Spider-Man: No Way Home de 2021. Pese a la extraordinaria trayectoria comercial de las películas de la compañía durante la década de los 10, esta está siendo mucho más floja en cuanto a taquilla y crítica, y las que han sido fracasos o recibidas de forma muy tibia superan a las exitosas, algo que no sucedía antes del estreno de Avengers: Endgame en 2019.

La película ha despertado un interés excepcional en un público ayuno desde hace tiempo de blockbusters que arrasen en taquilla y le divierta. Tiene la particularidad de suponer el regreso de Hugh Jackman en el papel de Wolverine, ser la primera película de superhéroes de Disney clasificada para un público adulto y promete mantener la idiosincrasia irreverente de la saga. Las estimaciones de Disney para el fin de semana del estreno en Estados Unidos llegan a los 165 millones de dólares. El esfuerzo promocional está siendo acorde.