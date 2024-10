Los móviles en los que dejará de funcionar WhatsApp a partir del 1 de noviembre: lista completa

El tiempo pasa para todo y para todos. Incluso para los aparatos tecnológicos que, debido al uso recurrente o a ciertas malas prácticas, pueden hacer que se desgasten y nos hagan reemplazarlos por modelos más modernos en el mercado.

Sin embargo, no todo es el desgaste o que se rompa un teléfono móvil, ya que existen otras maneras más sutiles de obligar a un usuario a cambiar de smartphone por un modelo más moderno. Por ejemplo, no pudiendo actualizar el software del dispositivo o no pudiendo actualizar sus aplicaciones.

En este último sentido, la aplicación de mensajería más usada y conocida del mundo, WhatsApp, no es ajena a las actualizaciones, ya que la app de Meta intenta corregir errores y mejorar la experiencia de usuario continuamente. Debido a ello, WhatsApp ha pasado de ser una aplicación únicamente de mensajería a contar con sus particulares historias o canales para recibir noticias.

Sin embargo, y con el paso de estas actualizaciones, existen modelos de smartphones que ya no podrán usar la última versión de WhatsApp y, por tanto, esta podría sufrir fallos en su uso o no podría emplear la propia app, en casos más graves.

Whatsapp ha registrado varias caídas a nivel mundial en los últimos meses, al igual que otras aplicaciones de Meta como Instagram y Facebook Dreamstime

¿Cuáles son los modelos?

En estos momentos, WhatsApp requiere que el dispositivo tenga el software Android 5.0 e iOS 12como mínimo para que funcione de manera correcta. Esta versión del sistema operativo Android fue lanzado hace diez años, en el 2014, por lo que es posible que dispositivos anteriores a esa fecha no puedan actualizar más la aplicación.

Asimismo, es conveniente mantener la aplicación actualizada para mantener la seguridad y la privacidad, ya que con estas las actualizaciones la mayoría de errores son relativos, como se ha dicho previamente, a la seguridad, privacidad y experiencia de usuario.

Y es que, WhatsApp revisa cada año qué dispositivos y sistemas operativos son los más antiguos y cuentan con menor número de usuarios, así como se preocupa de admitir los más modernos. De esta manera, cuando WhastaApp deja de ser compatible con el sistema operativo, según la propia empresa, el usuario recibe una notificación recomendando una actualización.

Estos son los modelos en los cuales WhatsApp no podrá actualizarse desde el 1 de noviembre:

Dispositivos con sistema operativo Android (mínimo Android 5.0 y posteriores):

Huawei : Ascend P6, Ascend Y300.

: Ascend P6, Ascend Y300. Motorola : Droid Razr HD, Moto E (1ª generación), Moto G (1ª generación).

: Droid Razr HD, Moto E (1ª generación), Moto G (1ª generación). HTC : Desire 500, Desire 601, One X, One X+.

: Desire 500, Desire 601, One X, One X+. LG : G2 Mini, L90, Nexus 4, Optimus G.

: G2 Mini, L90, Nexus 4, Optimus G. Nokia : Lumia 920, Lumia 1020.

: Lumia 920, Lumia 1020. Samsung : Galaxy Ace 3, Galaxy Note II, Galaxy S3, Galaxy S4 Mini.

: Galaxy Ace 3, Galaxy Note II, Galaxy S3, Galaxy S4 Mini. Sony : Xperia SP, Xperia T, Xperia V, Xperia Z.

: Xperia SP, Xperia T, Xperia V, Xperia Z. ZTE: Grand X, ZMAX.

Dispositivos con sistema operativo iOS (mínimo iOS 12 y posteriores):