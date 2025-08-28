Los niveles de contaminación en interiores son hasta cinco veces superiores a los del exterior. Esta podría ser una solución

Pasamos, aproximadamente, el 90% de nuestra vida bajo techo, sin embargo, no nos preocupamos tanto por la calidad del aire interior. Además, la calidad del aire interior está hasta cinco veces más contaminada que el aire exterior, lo que tiene un impacto directo en nuestra salud, bienestar, productividad y calidad de vida.

Uno de los gases más nocivos es el NO2 (dióxido de nitrógeno), que afecta la salud respiratoria, causando irritación de ojos, nariz y garganta, tos y dificultad para respirar, especialmente en niños, ancianos y personas con asma o problemas cardíacos. La exposición prolongada o a niveles muy altos puede provocar daños pulmonares crónicos, aumento de la susceptibilidad a infecciones respiratorias e incluso edema pulmonar.

Esto es especialmente problemático en los hogares con estufas de gas o chimeneas. A diferencia del NO₂ exterior, que tiende a dispersarse por el viento y los procesos atmosféricos, el interior puede quedar atrapado y concentrarse en espacios cerrados.

En España, los niveles generales de NO2 están descendiendo, pero si observamos las cifras por ciudades, Barcelona, ​​Madrid, Granada, Valencia, Málaga y Murciaaún tienen mucho que hacer en este sentido, ya que exceden las cifras recomendadas por la OMS.

Recientemente, Dyson presentó su gama De-NOx de purificadores que capturan un 50% más de NO₂ y favorecen la hidratación de la piel. Esta línea viene equipada con tecnología de filtración de carbono K (un tipo de carbono en el que cada filamento del filtro está compuesto por mil o más hilos), utiliza una combinación de captura física de gas y absorción química, atrapando un 50% más de NO₂ que los filtros tradicionales. De este modo, se mejora la calidad del aire en espacios domésticos, especialmente en zonas urbanas.

Nuevo purificador de Dyson Dyson Dyson

La clave es el filtro de carbón activado, enriquecido con carbonato potásico (K2CO3), reacciona con el NO₂ para formar nitrato potásico (KNO3) y dióxido de carbono (CO₂). El nitrato potásico permanece unido químicamente al filtro, lo que le permite capturar hasta un 50% más de NO₂ que los filtros de carbón tradicionales, que pueden “llenarse” y necesitar un reemplazo más regular.

Los contaminantes como el NO2 pueden tener efectos negativos sobre la salud de la piel. De hecho, estudios científicos sugieren que la exposición a este gas puede acelerar el envejecimiento prematuro y empeorar afecciones como el eccema y la dermatitis.

Los dispositivos De-NOx, al reducir los niveles de NO2 ayudan a proteger la piel de los factores ambientales estresantes, favoreciendo su salud, especialmente en entornos urbanos.

Además, el aire seco, sobre todo en los meses más fríos, puede provocar picores y descamación en la piel. El purificador Dyson Humidify+Cool De-NOx aborda tanto los problemas de la contaminación como los del aire seco a través de sus avanzadas capacidades de humidificación y purificación.

Dyson asegura que el uso de un humidificador purificador durante un período de tres horas favorece una mayor hidratación de la piel, en comparación a la exposición al aire en un ambiente seco. El análisis de la compañía descubrió que tanto el contenido de agua como el grosor del estrato córneo tendían a aumentar durante el uso del humidificador, lo que indica una mejor hidratación de la capa superior de la epidermis.

Los dispositivos De-NOx son compatibles con la aplicación MyDyson, a través de la cual los usuarios pueden supervisar y controlarlas en tiempo real, optimizando el entorno doméstico.

La gama de estos dispositivos incluye varias versiones, pero todas ellas incorporan una purificación avanzada que captura el 99,95% de part

í

culas, tecnolog

í

a Air Multiplier

, para

distribuir el aire purificado de manera uniforme, compatibilidad con la app MyDyson y un filtro de carbono activo. Están disponibles a partir de €499.