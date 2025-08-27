Análisis del Pixel 10 Pro XL: la IA toma el mando en el mejor smartphone de Google

En 2025, hablar de lo que ofrece de nuevo un smartphone es hacerlo de la IA. Los nuevos Pixel 10 que hoy salen a la venta tienen, como es de esperar, mejores pantallas, procesador y características en general -aunque no siempre- que sus predecesores, pero lo que lo convierte en dispositivos más interesantes que otros son las funciones de inteligencia artificial, muchas de las cuales se ejecutan localmente, para lo que se necesita un hardware potente y mucha, mucha memoria RAM. Los Pixel 10 lo tienen, pero el factor diferencial con otros smartphones es que Google cuenta con el hardware y el software necesario para hacer realidad el concepto de un smartphone IA en el que esta está por todas partes y se convierte en una compañera inseparable del usuario.

Para hacer este análisis, Google nos ha facilitado un Pixel 10 Pro XL que es el tope de gama de la compañía -no contamos el plegable Pixel 10 Fold que, al igual que su predecesor, no llega a España- para los próximos 12 meses. En la tabla que sigue a este párrafo encontrarás todas las especificaciones de este terminal.

Categoría Detalle Pantalla Pantalla Super Actua de 171 mm

Relación de aspecto 20:9

OLED LTPO 1344x2992 a 486 ppp

Pantalla Fluida (1-120 Hz)

Panel frontal de vidrio Corning® Gorilla® Glass Victus® 2

Hasta 2200 nits (HDR) y hasta 3300 nits (brillo máximo)

Relación de contraste de >2.000.000:1

Compatibilidad con HDR

Profundidad total de 24 bits con 16 millones de colores Dimensiones y peso 162,8 mm (altura) x 76,6 mm (anchura) x 8,5 mm (profundidad)

232 g Batería y carga Más de 24 horas de duración de la batería

Hasta 100 horas de duración de la batería con Ahorro de Batería Extremo

Capacidad típica: 5200 mAh (mínimo 5079 mAh)

Carga rápida (hasta un 70 % en unos 30 minutos) con el cargador USB-C® PPS de 45 W o superior (se vende por separado)

Cargador inalámbrico Pixelsnap (con certificación Qi2) de hasta 25 W Memoria y almacenamiento 16 GB de RAM

256 GB11

512 GB12

1 TB con UFS Procesador Google Tensor G5

Coprocesador de seguridad Titan M2 Seguridad VPN de Google sin coste adicional

Seguridad de extremo a extremo diseñada por Google

Seguridad del hardware multicapa: núcleo de seguridad Tensor, chip de seguridad Titan M2 certificado y Trusty (entorno de ejecución de confianza)

Protección antimalware y antiphishing

Protección contra el spam y las estafas en Teléfono de Google y Mensajes Cámara trasera (resumen) Sistema de cámara trasera triple Pro: Gran angular de 50 MP | Ultra gran angular de 48 MP con Enfoque Macro | Teleobjetivo de 48 MP y 5 aumentos | Zoom con Resolución Pro de hasta 100 aumentos y calidad óptica de 0,5, 1, 2, 5 y 10 aumentos Cámara gran angular Cámara gran angular Octa PD de 50 MP

Apertura de ƒ/1,68

Campo de visión de 82°

Tamaño del sensor de imagen de 1/1,3" Cámara ultra gran angular Cámara ultra gran angular Quad PD de 48 MP

Apertura de ƒ/1,7

Campo de visión de 123°

Tamaño del sensor de imagen de 1/2,55" Cámara con teleobjetivo Cámara con teleobjetivo Quad PD de 48 MP con estabilización óptica de imagen20

Apertura de ƒ/2,8

Campo de visión de 22°

Zoom óptico de 5 aumentos

Tamaño del sensor de imagen de 1/2,55" Todas las cámaras traseras Zoom con Resolución Pro de hasta 100 aumentos

Sensor LDAF multizona (enfoque automático por detección láser)

Sensor de espectro y parpadeo

Estabilización óptica y electrónica de imagen en gran angular y teleobjetivo Cámara frontal Cámara para selfies Dual PD de 42 MP con enfoque automático

Apertura de ƒ/2,2

Campo de visión ultra gran angular de 103° Funciones de la cámara Controles Pro

Alta resolución (hasta 50 MP)

Zoom con Resolución Pro de hasta 100 aumentos

Asistente de Cámara

Inclúyeme

Enfoque Macro

Visión Nocturna

Astrofotografía

Modo Retrato de Alta Resolución (50 MP)

Enfoque Facial

Enfocar Automáticamente

Larga exposición

Barrido de Movimiento

Tono Real

Panorámica

Mejor Versión Automática

Caras Frecuentes

Mejor Toma Funciones de edición Encuadre Automático

Reimaginar

Estilos de cielo

Cambiar el tamaño y mover sujetos

Desenfoque de retrato

Borrador Mágico

Mejor Versión

Enfocar Foto

Zoom Mejorado

Luz de Retrato Vídeo (cámara trasera) Grabación de vídeo en 8K a 24/30 FPS (con la tecnología del Optimizador de Vídeo)

Grabación de vídeo en 4K a 24/30/60 FPS

Grabación de vídeo en 1080p a 24/30/60 FPS

Exposición dual en cámara gran angular

Zoom de Vídeo de Alta Resolución de hasta 20 aumentos Vídeo (cámara frontal) Grabación de vídeo en 4K a 30/60 FPS Funciones de vídeo Optimizador de Vídeo

Vídeo con Visión Nocturna

Borrador Mágico para Audio

Vídeo con Enfoque Macro

Vídeo HDR de 10 bits

Desenfoque Cinematográfico

Efecto Barrido

Grabación de vídeo a cámara lenta a hasta 240 FPS

Secuencia acelerada en 4K con estabilización

Secuencia acelerada de Astrofotografía

Secuencia acelerada de Visión Nocturna

Estabilización óptica de imagen para vídeo

Estabilización de vídeo mejorada

Estabilización de vídeo con Efecto Barrido (4K, 1080p)

Estabilización de vídeo bloqueada (4K, 1080p)

Estabilización de vídeo activa (1080p)

Formatos de vídeo: HEVC (H.265), AVC (H.264), AV1 y VP9 Audio Grabación en estéreo

Sonido mejorado

Reducción del ruido del viento

Zoom de audio IA de Google Gemini Nano

Gemini, tu asistente de IA integrado

Gemini Live31

Aplicaciones de Gemini

Rodea para Buscar

Traducción Instantánea

Asistencia de Llamadas Materiales y durabilidad Panel frontal de vidrio Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 resistente a los arañazos

Panel trasero de vidrio Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 mate suave con acabado pulido y marco de aluminio de calidad aeroespacial

Resistencia al agua y al polvo IP68

Revestimiento resistente a huellas dactilares Conectividad y ubicación Wi-Fi 7 (802.11be) con 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz, MIMO 2x251

Bluetooth® v6 con diversidad de antenas para ofrecer mejor calidad y conectividad

NFC

Google Cast

Chip de banda ultraancha para un cálculo preciso de la distancia y la orientación espacial

GNSS de doble banda GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS y NavIC

Tecnología de red Thread

Dentro de la propia familia Pixel 10, las diferencias del modelo base -desde 899 €- con los Pro -a partir de 1.099 € y de 1.299 € el XL con 256 GB en lugar de 128- son una pantalla con menor brillo, un juego de cámaras que incluye teleobjetivo por primera vez pero con capacidades más modestas para el resto de cámaras y menos memoria RAM (12 frente a 16 GB). Por lo demás, vienen a ser el mismo terminal.

Tensor G5, con un notable aumento del rendimiento de la TPU para ejecutar localmente la IA

En cuanto a procesamiento, todos los modelos de la gama usan el Tensor G5. Como todos los Tensor desde el primero (2021, acompañando a los Pixel 6), está diseñado por Google pero el G5 es el primero fabricado por TSMC (en lugar de Samsung) y a 3 nanómetros (4 nm en el Tensor G4), un cambio que implica mayor rendimiento y eficiencia energética.

En GeekBench, un popular benchmark, el Tensor G5 mejora en un 22% el rendimiento mononúcleo y en un 32% en multinúcleo sobre el G4. Este aumento obedece en gran medida al de las frecuencias del chjp, en torno al 20%, que permite el nuevo proceso de fabricación. En la práctica y como es lógico, no hay un aumento significativo del rendimiento excepto en escenarios muy concretos de uso, como son las funciones IA que se ejecutan en local. La TPU -coprocesador para IA- del Tensor G5 mejora, según Google, en un 60% a la de su predecesor. Y lo cierto es que Pixel tiene ahora más IA ejecutada en el dispositivo que nunca.

Lo que también se nota frente al Pixel 9 Pro XL es que disipa mejor el calor y no se siente tan caliente en la mano tras un uso intensivo, incluso en un mes tan caluroso como en el que nos encontramos. Y es, desde luego, el Android que ha pasado por mis manos que más rápido arranca.

Cámaras del Pixel 10 Pro XL. Google.

Muchas herramientas de IA, aunque usarlas no es siempre lo más práctico

Más allá del hardware, sorprende el enorme número de herramientas IA que Google ha empaquetado con el Pixel 10. Algunas están disponibles para cualquier teléfono Android, otras solo en los Pixel e irán llegando con el tiempo a más terminales. Pero si quieres un smartphone diseñado con la IA en el centro, no hay otro como el Pixel 10. Tanto la integración de Gemini con el sistema operativo como las numerosas aplicaciones de cámara, productividad e IA generativa, un buen puñado ejecutándose de forma local con un nuevo modelo de Gemini Nano, no tienen parangón en ningún terminal de la competencia.

Algunos ejemplos de las herramientas de IA que los Pixel 10 ejecutan en el dispositivo. Tenemos el Asistente de cámara que da instrucciones para que el usuario saque la mejor fotografía. Zoom con resolución pro lo lleva hasta los 100 aumentos, para lo que necesita la descarga de un modelo de IA desde los ajustes de la cámara que es el que ayuda a reconstruir la imagen con ese detalle. En una foto de grupo, Mejor versión automática combina las mejores expresiones de los rostros para lograr la captura perfecta. La Traducción de voz permite mantener una conversación telefónica entre personas que utilizan idiomas diferentes, en tiempo real. Y con la app Grabadora se puede crear música a base de prompts.

Ahora, la utilidad de todas estas herramientas, por muy chulo que sea que la IA te haga determinadas cosas, no siempre es la más práctica. Mejor versión automática, por ejemplo, requiere que, tras pulsar el disparador y mientras la IA toma control de la imagen y la captura, que toma algunos segundos, los participantes tengan que mirar en diferentes direcciones. ¿No es más eficaz pedir simplemente que los integrantes de la foto miren en la dirección correcta y sonrían como se ha hecho siempre? Además, el post procesamiento de las imágenes que capturan los smartphones los aleja cada vez más de la realidad, que en teoría es el propósito inicial de tomar una fotografía. Tener un recuerdo de un momento tal cual fue, no recrearlo de forma artificial.

Para facilitar el uso de las funciones de IA en la nube, Los Pixel Pro incluyen una suscripción de un año a Google AI Pro. Con un coste de 22 euros mensuales, este plan de pago da acceso a un mayor almacenamiento de Google en la nube, mayores límites de uso en los modelos IA de Google, Deep Research, una mayor integración con las apps de Google y acceso a modelos reservados para los usuarios de pago como Flow, para la creación cinematográfica y que incluye a Veo 3, la IA de generación de vídeo y audio de Google, entre otras ventajas.

En última instancia, el Pixel 10 vuelve a ser un teléfono con diseño y capacidades premium que se distingue de la competencia por un diseño personal, gracias a su protuberante módulo de cámaras, altas capacidades e integración y uso de herramientas de IA.

Puede ser un poco abrumador al principio, por la cantidad de opciones que ofrece, y con una curva de aprendizaje superior a lo que hemos estado acostumbrados en los últimos años, pero una compra de lo más recomendable si se quiere hacer uso de ellas y acceder a una de las mejores capacidades fotográficas del mercado en 2025. Tiene asegurado el soporte de Google, tanto en actualizaciones del sistema operativo como de seguridad, durante siete años y siendo un Pixel, es el primer dispositivo al que llegarán las novedades de la compañía. En resumen, a la vanguardia de la IA. Algo que Apple aún no ha conseguido con sus iPhone.