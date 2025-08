Un paciente médico revela su insólita experiencia con la IA: "Chat GPT detectó mi tumor antes que los doctores"

Está claro que hoy en día los sistemas de tecnología inteligentes, como es el caso de Chat GPT, han calado en el imaginario colectivo y su uso cada vez cuenta con menos límites. Hay quien emplea la inteligencia artificial para automatizar y agilizar su oficio, y otros que hacen uso de ella para facilitar los procesos más cotidianos. No obstante, su importancia popularizada, a priori, no va más allá de lo anecdótico.

Por el contrario, casos como el que hoy nos conciernen reafirman la trascendencia que puede llegar a tener la IA y actúan como estímulo para aumentar la seriedad con respecto a su trato. Al igual que la opinión de un ser humano es más personal y contempla campos externos que las máquina no llegan a considerar, estas últimas tienen en cuenta todos los escenarios posibles y, por ende, pueden servir como apoyo directo para el profesional sanitario. Sin embargo, este no es ni el primer caso ni el último y, de esta suerte, cada vez son más los médicos que se unen a esta tendencia dejando a un lado los complejos sociales y abrazando el mundo tecnológico.

La historia en cuestión tiene como protagonista a Daniel, que compartió su experiencia a través de redes sociales, y, por supuesto, al chatbot más conocido del mundo desarrollado por Opena AI. Pese a que el paciente notó durante meses diversos síntomas que podían denotar el padecimiento de algún tipo de enfermedad, los profesionales de la salud negaron esta posibilidad. Sin embargo, debido a sus inquietudes permanentes, el individuo no cesó en su búsqueda y acudió a la tecnología. Para su sorpresa, esta tenía una nueva noticia.

"Chat GPT detectó mi tumor antes que los médicos y hoy me operan del páncreas gracias a su diagnóstico", declaraba el usuario al iniciar el vídeo donde cuenta su vivencia con todo lujo de detalle.

Chat GPT detecta un tumor de páncreas antes que los médicos

Resulta casi distópico, pero la ficción no encuentra cabida en esta crónica. "Mi historia comienza tres años atrás con síntomas muy difusos", comenta. En este momento, Daniel comenzó a sufrir distintas dolencias, desde hormigueos y mareos hasta visión doble, además de engordar quince kilos sin una variación en sus hábitos de consumo. "Visité a varios especialistas, entre ellos un neurólogo que me hizo varias pruebas, como resonancias magnéticas de cuello y cerebro, y me dijeron que no era nada", afirma. A pesar de todo, con el tiempo seguía igual y las preocupaciones incrementaban debido a la continuidad de esta clase de afecciones anómalas.

"Decidí ir a un médico de atención primaria para que pudiera reconducir mi caso. Tras analizarlo durante diez minutos, el doctor no le dio mayor importancia", asegura con su segunda visita a un profesional de la salud. Siguiendo con el mismo resquemor es entonces cuando, en un "momento de desesperación", recurrió a la ayuda de ChatGPT adjuntando todos los síntomas y los resultados médicos que le habían proporcionado los expertos. "Le conté lo mismo que a los dos médicos y, en pocos minutos, su diagnóstico señalaba, como posible principal causa de lo que me sucedía, un tumor de páncreas, un insulinoma", indica.

De esta modo, su preocupación volvió a aumentar y adquirió un medidor de glucosa para verificar esta información y salir de dudas. "Descubrí que varias veces al días, sobre todo de madrugada y entre comidas, mis niveles de glucosa súper bajos, alrededor de 30 o 40 mg/dL, cuando el mínimo normalmente es alrededor de 70", sentencia. Una vez conocidos todos estos datos, asistió a urgencias para notificar sobre su situación y una internista después de unas analíticas confirmó el diagnóstico que le había proporcionado la IA.

Un precedente para implantar la IA

Todo este suceso indica el impacto positivo que puede tener la implantación de este sector y es así como el paciente se dio cuenta del poder de estos sistemas. Por tanto, con motivo de su experiencia, encontró publicaciones que demuestran que los médicos asistidos por IA son más precisos en su diagnóstico. "Si yo, que no soy médico, he podido llegar hasta aquí, alguien con la formación y capacidad de interlocución con un modelo avanzado de inteligencia artificial qué podría llegar a hacer", preguntaba.