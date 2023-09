"Paper Mario: La puerta milenaria" anuncia una versión actualizada dos décadas después

Las altas esferas de Nintendo confirman su intención de cumplir con una vieja demanda de muchos de sus seguidores más veteranos: ‘Paper Mario: The Thousand-Year Door’ tendrá una versión con gráficos mejorados en 2024 que se ejecutará en Nintendo Switch. El relanzamiento se producirá 20 años después de que la versión original del título de rol llegara a Game Cube, consolidándose rápidamente como uno de los referentes de calidad de la franquicia. En líneas generales, la actualización del segundo juego de la serie no pretende variar demasiado los preceptos originales proponiendo a los jugadores el control de Mario en una misión en la que necesita localizar siete Estrellas de Cristal repartidas por el mundo.

Mantener la identidad original

Desarrollado por Intelligent Systems, ‘Paper Mario: La puerta milenaria’, también conocido como ‘Paper Mario: The Thousand-Year Door’ es el segundo episodio de la serie y fue publicado el año 2004. Destacó en aquel momento por su sólido sistema de juego, la calidad de sus guiones y las herramientas de exploración que presentó, obteniendo una gran acogida tanto por parte de la crítica como del respetable público. En Nintendo Switch, la remasterización promete mantener la experiencia original prácticamente intacta, mejorando en primer término la resolución de sus elementos visuales.

¿Que esperar tras la puerta?

Gracias a la calidad de los gráficos utilizados por la versión para Game Cube, lograr un resultado atractivo a la vista debería resultar un proceso más sencillo, aunque los modelos 3D seguro que terminarán por delatar su auténtica edad. El remake anunciado por Nintendo es, por tanto, una oportunidad inesperada para redescubrir esta joya de la sexta generación de consolas, cuya versión original se ha vuelto muy difícil de encontrar debido a su elevado valor como producto coleccionable de reventa, a precios a menudo prohibitivos. Hasta el momento, la compañía japonesa no ha confirmado en qué fecha hará su debut. Sin embargo, aún podrían pasar algunos meses antes de confirmarse planes para su estreno.

No obstante, al margen de este anuncio, la plataforma híbrida seguirá manteniéndose muy bien alimentada con nuevos productos protagonizados por el fontanero de la casa de entretenimiento. A finales de este año recibirá la nueva experiencia de plataformas ‘Super Mario Bros. Wonder’, una revisión completa de ‘Super Mario RPG’ y una actualización de ‘Mario vs. Donkey Kong’.

Sinopsis

“Paper Mario: La puerta milenaria": Este juego de Nintendo GameCube regresa con gráficos mejorados. Los usuarios se unirán a Mario y sus amigos para descubrir el legendario tesoro que oculta la vetusta puerta milenaria. ¿Logrará Mario hacer un buen papel o claudicar ante la presión y acabará haciendo... un papelón?”, describe la ficha de ‘Paper Mario: La puerta milenaria’, que se publicará en 2024.”