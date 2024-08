PlayStore permite la descarga simultánea de aplicaciones

Cada poco tiempo, Google actualiza muchas de sus funciones en la PlayStore, desde la desinstalación remota de apps, hasta el incremento de las medidas de seguridad. Ahora a esto le suma una nueva opción: la posibilidad de descargar varias actualizaciones de aplicaciones de Android al mismo tiempo.

La descarga de aplicaciones a veces puede resultar un poco tediosa en Android porque, desde hace años, Play Store ha tenido que hacerlo de a una por vez. Hasta que no se completaban tanto la descarga como la instalación, la siguiente aplicación no empezaba a descargarse. Eso puede resultar especialmente molesto si tienes muchas actualizaciones pendientes.

Pero recientemente algunos usuarios, principalmente aquellos con móviles Pixel, vieron que las descargas simultáneas de aplicaciones funcionaban brevemente para las actualizaciones.

The Google Play Store is (once again) rolling out simultaneous downloads support!



With this change, the app store can download multiple app updates at the same time.



Google rolled this out a couple of times in the past, but they've pulled the feature before, so hopefully that… pic.twitter.com/J5TPjkyYfG