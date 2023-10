¿Puede explotar tu móvil mientras duermes?

No son hechos frecuentes, pero el trágico accidente que este domingo acabó con la vida de un joven de 25 años mientras dormía pone de relieve los riesgos que tiene un componente tan estandarizado como son las baterías de iones de litio. En este caso, la Guardia Civil informó en un primer momento de la explosión de un móvil que había provocado el incendio que acabo con la vida de la víctima en Bera, Navarra, pero luego señaló que no podía aún confirmar cuál era el dispositivo que originó el fuego.

*La Guardia Civil investiga la explosión 💥 de un teléfono móvil 📲 que ha provocado quemaduras graves a un varón de 25 años en #Bera*



▪️La explosión se ha producido en la habitación de la vivienda del herido mientras el teléfono se encontraba cargando 🪫



▪️El joven ha tenido… pic.twitter.com/EKk86rwFuV — Guardia Civil Navarra 🇪🇸 (@NavarraGC) October 8, 2023

Las baterías de iones de litio están en todo tipo de dispositivos electrónicos: en portátiles, patinetes y coches eléctricos, aspiradoras inalámbricas, juguetes, herramientas eléctricas, tablets y smartphones, entre muchos otros. Dado que el caso de uso más común es este último, la pregunta es ¿realmente puede mi móvil explotar e iniciar un incendio?

Efectivamente, es un riesgo, aunque improbable, y del que advierten los fabricantes y por los que se realizan una serie de recomendaciones a las que conviene prestar atención. Sobre esta cuestión se ha manifestado la Comisión de Competencia y Consumo de Australia, ACCC por sus siglas en inglés, en un informe publicado la semana pasada en el que considera que estas baterías presentan “riesgos raros pero graves de incendio”.

Aunque todos los tipos de baterías presentan un nivel de riesgo, la ACCC dijo que los fallos de las baterías de Li-ion pueden ser "particularmente catastróficos" debido al líquido inflamable y volátil que contienen.

"El calor es un subproducto de la función normal de una batería de Li-ion. Sin embargo, en un fallo no controlado, la combinación de calor y el líquido electrolítico volátil puede causar un incendio grave y autosostenible", dijo la ACCC. "Estos incendios pueden ser difíciles de extinguir y pueden reiniciarse espontáneamente. Además, dado que a menudo se conectan múltiples celdas dentro de un paquete de batería, esto puede crear una reacción en cadena que provoque un incendio más grande", añadió.

El informe cita, entre otros, el caso en Australia el pasado julio en el que la batería de una bicicleta eléctrica explotó provocando un incendio que arrasó un piso y necesitó de 14 camiones de bomberos para extinguirlo. Los bomberos se quedaron toda la noche para asegurar que la batería no reviviera el fuego.

En cinco años, la ACCC ha recibido 231 informes de seguridad sobre productos relacionados con las baterías. "Estamos preocupados por el aumento de informes de incendios de baterías de iones de litio que resultan en daños materiales y lesiones graves, incluyendo quemaduras, exposición a productos químicos e inhalación de humo", dijo la vicepresidenta de la ACCC, Catriona Lowe. La comisión prevé que para 2026 la media de dispositivos alimentados con baterías de iones de litio en los hogares australianos será de 33.

¿Por qué se incendia una batería?

El líquido electrolítico e inflamable de las baterías puede sobrecalentarse por motivos como una sobrecarga eléctrica o una batería defectuosa o deteriorada, entre otros. Como consecuencia, este líquido puede transformase en gas e hincharse deformando la batería. Si el separador entre el ánodo y el cátodo de la batería cede y hay contacto entre estos elementos, es cuando se produce un cortocircuito y el móvil puede comenzar a arder con la ayuda del gas o líquido inflamable, según el caso.

Por este motivo, si tienes un móvil cuya batería ha comenzado a hincharse es una clara señal de riesgo de incendio y debes acudir a un técnico para que la extraiga y deshacerte de ella de forma segura. Un malfuncionamiento habitual del tipo sobrecalentamiento o una duración exigua de la batería también son señales de que su estado ya no es bueno, aunque todavía no se aprecie un cambio a la vista.

Para evitar que la batería de un móvil llegue a esta situación, conviene mantener algunas precauciones al usar el dispositivo. Comprobar que no se sobrecalienta, usar el cargador original, no exponerlo a calor o humedad excesivos ni a golpes, no dejarlo cargando durante la noche y nunca junto a materiales inflamables que pueden expandir rápidamente un incendio si el móvil tiene un cortocircuito.