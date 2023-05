A qué hora y dónde ver el lanzamiento del cohete español MIURA 1 SN1

Finalmente, y si las condiciones meteorológicas no lo impiden, el cohete MIURA 1 SN1 despegará este miércoles 31 para realizar su primer vuelo de prueba. Apurando al máximo la ventana de lanzamiento aprobada por el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, INTA, que abarca la jornada de hoy y mañana día 31 hasta las 10 de la mañana, MIURA 1 SN1 tiene programado su lanzamiento para entre las 5:30 AM y las 10:00 AM, hora en la que llega a su fin la mencionada ventana.

Ya es oficial: ¡Por fin MIURA 1 SN1 está listo para volar!



· Nombre de Misión: MIURA 1 SN1 Test Flight

· Ventana de Lanzamiento: 30 de mayo 08:00 / 31 de mayo 10:00 (CET)

· Nombre de Misión: MIURA 1 SN1 Test Flight

· Ventana de Lanzamiento: 30 de mayo 08:00 / 31 de mayo 10:00 (CET)

· Retransmisión en directo: 31 de mayo a partir de 05:30 (CET)

Este cohete suborbital ha sido desarrollado por la empresa ilicitana PLD Space y se trata de la primera misión espacial privada que se lleva a cabo en España, completamente diseñada por PLD Space y desarrollada en Europa. PLD Space tiene como objetivo el desarrollo del MIURA 5, un cohete reutilizable de dos etapas que tendrá una capacidad de carga de 900 kilógramos en órbita terrestre baja (LEO) o de 540 kg en órbita heliosíncrona (SSO) previsto para 2025.

EL lanzamiento del MIURA 1 SN1 tendrá lugar desde las instalaciones del Centro de Experimentación de El Arenosillo (CEDEA) del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), perteneciente al Ministerio de Defensa de España. La retransmisión podrá verse a través del canal de YouTube de PLD Space y también desde este artículo.

“En este vuelo experimental nuestra definición de éxito es que el cohete se aleje lo máximo de la plataforma de lanzamiento. Somos conscientes que a día de hoy ya supone todo un logro para nosotros, la industria y toda España poder colocar MIURA 1 en la rampa de despegue, y cada segundo que esté en el aire es aprendizaje y datos para el desarrollo de MIURA 5. Tras 12 años, PLD Space será la primera empresa privada de micro lanzadores que consigue alcanzar este hito histórico en la carrera espacial europea”, explicaba Ezequiel Sánchez, presidente ejecutivo de la compañía, en un comunicado publicado la semana pasada tras completar el cohete su hot test. Esta es la prueba de encendido del motor del cohete durante cinco segundos en la pista de lanzamiento para comprobar que todo funciona correctamente.

El MIURA 1 SN1 es un cohete de 12,5 metros de altura, una masa de 2.550 kilógramos en el momento del despegue y una carga útil de 100 kg. Emplea un motor cohete de combustible líquido desarrollado por PLD Space, TEPREL-B, que se alimenta de keroseno y oxígeno líquido.

El vuelo de prueba tendrá una duración de 12 minutos en los que el MIURA 1 SN1 se elevará hasta una altura de 150 kilómetros sobre el nivel del mar. Además de recabar el mayor volumen de información posible para la validación y diseño de la tecnología que posteriormente se transferirá e integrará en MIURA 5, este vuelo permitirá al Centro de Tecnología Espacial Aplicada y Microgravedad de la Universidad de Bremen (ZARM) estudiar las condiciones de microgravedad que se generan a partir de los 80 kilómetros de altura para realizar experimentos científicos en futuros vuelos suborbitales.

Una vez americe el cohete en el Océano Atlántico, un equipo de PDL Space se encargará de su recogida. En esta ocasión, el cohete reutilizable no transportará satélites al espacio sino que su carga útil consiste en los sensores para recoger datos de las condiciones de microgravedad.