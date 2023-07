¿Por qué sigues online en WhatsApp cuando no estás conectado?

WhatsApp constantemente está actualizando sus opciones de uso para responder a las necesidades de los usuarios, pero a menudo nos encontramos con algún problema que no se puede resolver debido a las propias condiciones de uso de la app. Una de ellas es algo que a menudo nos ocurre: alguien nos dice que estamos en línea cuando claramente tenemos el móvil en reposo y no lo estamos usando. ¿Por qué ocurre esto? Hay diferentes explicaciones y la solución es distinta en cada caso. Pero esto no solo ocurre en WhatsApp, también sucede en Instagram o en Messenger. Y en la mayoría de los casos, la solución es la misma.

Una posibilidad es que estemos utilizando WhatsApp Web (o Instagram o Messenger en el ordenador) que se aprovecha de una conexión activa a nuestro teléfono para permanecer conectado. Para resolver esto lo mejor es cerrar la pestaña en la web. De este modo, nuestro último estado de conexión solo se actualizará cuando usemos la app en el móvil.

Otro motivo es que WhatsApp se ejecuta en segundo plano. Por ejemplo, si estamos utilizando un iPhone, WhatsApp Messenger se ejecuta en segundo plano, aunque no estemos utilizando activamente la aplicación. Esto significa que la aplicación aún funciona y procesa mensajes incluso cuando no la estás mirando.

Los procesos en segundo plano como estos pueden agotar la vida útil de la batería, por lo que es esencial comprender cómo funcionan y cómo administrarlos. Una opción es deshabilitar el procesamiento en segundo plano para WhatsApp en la aplicación de configuración del iPhone. En Android se puede configurar la actualización de mensajes de WhatsApp solo cuando esté en uso y cuando nuestro objetivo sea mantener la privacidad, cerramos la pestaña.

También existe la posibilidad de que WhatsApp esté activo aunque la pantalla esté bloqueada. Esto ocurre si no cerramos las pestañas abiertas y solamente ponemos el móvil en reposo, ya que permanecerá ejecutándose en segundo plano. Para saber si está ocurriendo esto, basta que nos envíen un mensaje y ver que nos aparece la alerta, aun con la pantalla bloqueada. De hecho, hasta podemos responderlo sin activarla. Aquí la solución pasa por deshabilitar las notificaciones automáticas para WhatsApp, no se le notificarán los nuevos mensajes hasta que desbloquee su dispositivo y abra la aplicación.

También ocurre a menudo que estemos usando una herramienta de terceros. Esto puede ocurrir tanto en WhatsApp como en otras redes y un caso muy frecuente es abrir un enlace que nos han enviado. La app seguirá ejecutándose en segundo plano supervisando la actividad de la app de terceros. Esto significa que incluso si no estamos usando WhatsApp de forma activa, la aplicación sigue funcionando y enviando datos al servicio de terceros. Y por ello aparecemos en línea incluso cuando no estemos usando la aplicación.

Pese a ello, puede que todo esto no funcione: WhatsApp se conecta automáticamente a internet y envía un mensaje a los servidores de WhatsApp diciendo que está en línea. La opción obvia es ir a Privacidad y evitar que los demás vean nuestra hora de conexión o utilizar una aplicación para mantenernos ocultos.