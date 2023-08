Qué son los nuevos Chats de voz de WhatsApp y en qué se diferencian de las llamadas grupales

Las llamadas de voz llegaron a WhatsApp en 2015 y se integraron en los chats grupales, disponibles en la app desde 2011, en 2018. Desde entonces, han tenido pocos cambios en su funcionamiento, más allá de aumentar el número de participantes a 32, hasta ahora. WhatsApp está desplegando un nuevo formato de comunicación dentro de la aplicación de mensajería´, muy similar a las llamadas de voz grupales, que recibe el nombre de Chats de voz. Lo están recibiendo usuarios de la versión beta (versión 2.23.16.19 para Android), pero también algunos de la versión estable, lo que indica que se trata de un lanzamiento amplio que probablemente llegue en muy poco tiempo a todos.

Según informa el medio especializado WABetainfo, los nuevos chats de voz, inicialmente llamados Chats de audio, suponen una nueva forma de iniciar una llamada de voz grupal dentro de un chat y ofrece las ventajas de una nueva interfaz y unas notificaciones menos invasivas.

📝 WhatsApp beta for Android 2.23.16.19: what's new?



WhatsApp is rolling out voice chats, a new feature to communicate in your groups, and it’s available to some beta testers!https://t.co/FxlDMc22HXpic.twitter.com/eBUnDVaeBE