¿Qué sucede realmente si no utilizas el modo avión en tu teléfono durante un vuelo?

Durante años, los pasajeros han recibido la misma indicación antes del despegue: poner sus teléfonos en modo avión. Pero, ¿qué ocurre realmente si alguien decide ignorar esta advertencia y deja su dispositivo encendido con conexión móvil durante el vuelo?

En realidad, no hay riesgo inmediato de que el avión se estrelle si alguien olvida activar el modo avión. Los aviones modernos están diseñados para soportar una variedad de interferencias electrónicas. Sin embargo, hay razones técnicas y prácticas por las que esta norma sigue vigente.

Modo avión istock

Interferencias con sistemas de navegación y comunicación

Los teléfonos móviles emiten señales de radio que, en teoría, podrían interferir con los sistemas de navegación o comunicación de la aeronave, especialmente durante el despegue y el aterrizaje, que son las fases más delicadas del vuelo. Aunque el riesgo es bajo, las aerolíneas y las autoridades de aviación prefieren mantener un margen de seguridad amplio.

En palabras simples, un solo teléfono probablemente no cause un problema, pero cientos de dispositivos buscando señal simultáneamente pueden generar una especie de “ruido electrónico” que podría afectar las comunicaciones entre los pilotos y la torre de control.

Búsqueda constante de señal

Cuando un avión está a gran altitud, los teléfonos móviles no pueden conectarse fácilmente a las torres de telecomunicaciones en tierra. Si no están en modo avión, seguirán buscando conexión, lo que no solo agota la batería rápidamente, sino que también genera múltiples intentos de conexión que pueden saturar las redes móviles en tierra.

Además, en vuelos internacionales, los teléfonos pueden intentar cambiar de red constantemente, lo que puede generar costos inesperados o afectar su funcionamiento posterior.

Normas en evolución

La normativa en torno al uso de dispositivos electrónicos a bordo ha cambiado en los últimos años. Ya es común poder usar Wi-Fi en el aire o conectarse a redes internas del avión. Sin embargo, estas redes están diseñadas para no interferir con los sistemas de navegación.

Algunas aerolíneas incluso están explorando permitir el uso limitado de redes móviles en vuelos, mediante sistemas específicos que evitan conflictos con las redes terrestres.

No usar el modo avión probablemente no provocará una catástrofe, pero sí puede generar interferencias y complicaciones técnicas que afectan la seguridad y la experiencia del vuelo. Por eso, activar el modo avión sigue siendo una medida necesaria, no solo por respeto a las normas, sino también como parte de una cultura de seguridad aérea que protege a todos a bordo.