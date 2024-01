Sea of Thieves: todo lo que necesitas conocer para afrontar su nueva temporada

Rare ha lanzado oficialmente la Temporada 11 de ‘Sea of Thieves’ como actualización gratuita para todos los jugadores en consolas Xbox, PC y Steam. Además de 100 niveles de Renombre y recompensas por ganar, la temporada introduce la Mesa de Misiones, una interfaz renovada para expediciones que facilita el acceso al contenido para aquellos que quieran jugar de manera más rápida, ideal para sesiones de juego más cortas.

La mesa de misiones

Para sumergirte de lleno en la acción, ya no tienes que recoger travesías de los representantes de las compañías comerciales en los puestos de avanzada. En cambio, puedes planear y comenzar tu aventura directamente desde la mesa de misiones de tu barco. Al usar la mesa, puedes decidir qué tipo de travesía quieres en cualquier momento, incluido para qué compañía quieres navegar, el tipo de travesía que te apetezca y cuánto tiempo quieres que dure la aventura. Se pueden comenzar nuevas travesías directamente en alta mar, y puedes navegar hasta allí como siempre o zambullirte en ellas. Completar una travesía ahora otorga reputación de inmediato, pero el botín a bordo desaparece si viajas a tu destino directamente, así que asegúrate de venderlo para obtener los máximos beneficios.

Embark on the adventures you crave quicker than ever in Season 11!



🗺️ Redesigned Quest system

🌊 Dive to Voyages On Demand

📈 Raised level cap for most Trading Companies

⚖️ Rebalanced Voyages and emergent activities

🪙 New loot to find

☠️ And much more: https://t.co/PjcGLDOBI8pic.twitter.com/PLgdfZnGFZ