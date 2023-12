Semana de videojuegos y cómics: Avatar: Frontiers of Pandora y un apasionante Al Capone, otros protagonistas del ámbito cultural.

Damos la bienvenida a la primera semana del último mes de 2023 con una tanda de novedades tanto en el mercado del ocio electrónico, como en el sector editorial. En ambos casos, la cita más esperada la tenemos con uno de los videojuegos que marcará la campaña de navidad. Nos referimos a ‘Avatar: Frontiers of Pandora’, que promete un nivel de inmersión sin precedentes en el universo de la franquicia cinematográfica, además de una trama directamente conectada con el universo de ficción. Cambiando de rango, los amantes del susto y el terror también tienen muchas esperanzas depositadas en otro de los estrenos previstos para PC: ‘Hollow Cocoon’, que propone grandes dosis de aventura y horror con una jugabilidad que recuerda a algunos clásicos de género.

Videojuegos de la semana

Para entrar directamente en materia, estos son los videojuegos que se lanzarán el 4 de diciembre: ‘Soulash 2’ (PC); ‘Make Way’ (Xbox One, Xbox Series); ‘Svarog’s Dream’ (PC). Tan solo un día después se estrena ‘Disney Dreamlight Valley’ (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC, Switch), que sale del acceso anticipado; ‘The Lord of the Rings: Return to Moria’ (PS5); ‘Kingpin: Reloaded’ (PC); ‘While the Irons Hot’ (PC, Xbox One, Xbox Series); ‘Stellaris Nexus’ (PC); ‘Born of Bread’ (PC, Xbox One, Xbox Series); ‘A Highland Song’ (PC); ‘Sledders’ (PC); ‘Faeland’ (PC); ‘Chessarama’ (Xbox One, Xbox Series, PC); y ‘Parkitect: Deluxe Edition’ (Xbox Series). El miércoles 6 de diciembre le toca turno a ‘Battle Stations Blockade’ (Xbox One, Xbox Series), y el jueves 7, podrás descargar y jugar a ‘Avatar: Frontiers of Pandora’ (PS5, Xbox Series, PC); ‘Smalland: Survive The Wilds’ (PS5, Xbox Series, PC); ‘Warhammer 40,000: Rogue Trader’ (PC, Xbox Series, PS5); ‘The Day Before’ (PC); ‘Arizona Sunshine II: Deluxe Edition’ (PS5, PC); ‘Three Kingdoms Zhao Yun’ (PC); ‘Hollow Cocoon’ (PC); y ‘A Date with Death’ (PC).

Smalland: Survive the Wilds – 7 de diciembre

Plataformas: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X y PC

Desde el primer vídeo, ‘Smalland: Survive the Wilds’ llamó la atención por su atrevida e innovadora propuesta. Aquí, los jugadores toman el control de un ser humano reducido, más pequeño incluso que los insectos convencionales, que debe luchar para recuperar lo que dejaron atrás sus "hermanos gigantes”. El formato presenta partidas multijugador, en las que necesitarás mejorar recursos y elementos, crear nuevas armas y armaduras para evolucionar a tu grupo y luchar contra exigentes enemigos. La guinda del pastel es la posibilidad de controlar "criaturas enormes" como arañas, saltamontes y lagartos, para utilizarlos tanto como monturas como para otros fines en las batallas.

Arizona Sunshine II: Deluxe Edition

Plataformas: PlayStation VR2, Meta Quest y Steam VR

‘Arizona Sunshine 2’ de Vertigo Games, es la secuela para la actual generación de uno de los padres fundadores del género de disparos en primera persona para realidad virtual. Entre las características de la producción destaca, por ejemplo, la implicación en el proyecto de la “tecnología de realidad virtual más avanzada para forjar una nueva frontera en la matanza de zombis.” Con esto, sus creadores dejan entrever que los usuarios experimentarán un juego de disparos en realidad virtual de última generación, con nuevas armas que amplían el arsenal con respecto a la entrega anterior. También destaca un sistema de combate cuerpo a cuerpo completamente nuevo que soporta armas como machetes, palancas y picos para llevar el apocalipsis a un nivel más cercano y personal.

Hollow Cocoon

Plataforma: PC

La producción de Nayuta Studios es un juego de terror en primera persona esperado por los amantes del género. El motivo es su parecido con otros clásicos, como ‘Fatal Frame’, ya que también está ambientado en Japón, concretamente a principios de los años 1980, y promete una serie de finales diferentes. En la historia, tomas el control de Minato Jinba, un estudiante que regresa a su ciudad natal para acompañar a su abuela al borde de la muerte. Sin embargo, al llegar, descubre que está siendo perseguida por una temible criatura. Ahora tendrá que luchar para sobrevivir y descubrir el misterio que se esconde detrás de esta locura. Si te interesa el proyecto puedes descargar una demo gratuita disponible en Steam.

Avatar: Frontiers of Pandora

Plataformas: PS5, Xbox Series, PC

El nuevo juego basado en la famosa franquicia cinematográfica promete ser un auténtico homenaje a sus seguidores. La trama permitirá controlar un Na'vi que, después de 15 años utilizado como soldado para un grupo de exploración de recursos, ahora encuentra la libertad. Sin embargo, será necesario volver a aprender a vivir como un nativo, mientras se prepara para ayudar a sus compañeros a liberar la región de la Frontera Occidental de los temibles humanos. El videojuego promete un continente completamente nuevo por explorar, muchos elementos de las dos películas de la saga y algunos recursos que se conectan directamente con las próximas películas, que llegarán a los cines a partir de 2025.

Estrenos de papel

En cuanto a las novedades en papel, comenzamos el repaso de la semana con ‘Cadáveres’ (Bodies), la novela gráfica en la que se basa la serie de éxito de Netflix. Tampoco podemos perder la pista de ‘Capone’, una apasionante historia que presenta el ascenso y caída de la figura más rutilante del mundo del hampa. Esta semana también es importante para el universo Marvel, ya que se lanzan dos grapas que inauguran sendas series: la nueva etapa de Thor (Marvel) y la más reciente encarnación de Conan (Titan). Cerramos entonces el repaso semanal a lo más destacado del cómic fijando nuestra atención en ‘Star Wars. Las aventuras de los jóvenes Jedi. Futuros maestros Jedi’, una recomendación que llevará a los peques de la casa por los caminos de la Fuerza.

Cadáveres - Al Capone Ecc Ediciones - Normal Editorial

Cadáveres (Bodies) - Ecc ediciones

La novela gráfica en la que se basa la serie de éxito de Netflix: cuatro asesinatos, cuatro detectives y cuatro eras. Una conexión imposible. El guionista Si Spencer se une a Dean Ormston, Phil Winslade, Meghan Hetrick y Tula Lotay para abrir en canal un asesinato moderno y destapar el extraño secreto que yace en su interior. Edmond Hillinghead es un detective de la década de 1890 que intenta resolver un crimen que a nadie le importa mientras oculta su propio secreto. Karl Whiteman es un apuesto aventurero de los años 40 con un pasado impactante. Shahara Hasan es subinspectora musulmana en 2014, que lucha contra los prejuicios religiosos. Cierra el conjunto, Maplewood, una joven amnésica del 2050 tecno-apocalíptico, que aporta una perspectiva inquietante a todo

Al Capone (Norma editorial)

La década de 1920 asistió al auge del crimen organizado a una escala inédita hasta entonces. Mediante una letal combinación de sobornos, delitos y balas se levantaron imperios criminales sobre un colchón de cientos de cadáveres y millones de dólares. En Chicago, el emperador tenía un nombre que todos pronunciaban con respeto o con miedo: Al “Scarface” Capone. En esta novela gráfica, el guionista S. Meralli y el dibujante PF Radice presentan el ascenso y caída de la figura más rutilante del mundo del hampa.

Star Wars: Las Aventuras de los Jóvenes Jedi - El Inmortal Thor - Conan El Bárbaro Planeta Junior - Panini Comics

Star Wars Las aventuras de los jóvenes Jedi: Futuros maestros Jedi (Planeta junior)

Este libro está recomendado para niños y niñas de 5 a 6 años, que empiezan a leer por sí mismos, ya que cuenta con relatos fáciles de seguir y vocabulario adecuado para su edad. La historia les permitirá unirse al aprendiz Kai Brightstar y a sus leales compañeros, Lys y Nubs, en el planeta Tenoo, dónde están aprendiendo el camino de la Fuerza y entrenando duro para convertirse en caballeros Jedi.

El Inmortal Thor nº 1/ Conan El Bárbaro nº 0 (Panini comics)

Este mes de diciembre, se lanzan dos grapas a precio reducido que inauguran sendas series: la nueva etapa de Thor (Marvel) y la más reciente encarnación de Conan (Titan). En esta nueva etapa, Al Ewing, Martín Cóccolo y Alex Ross dan al Dios del Trueno el tratamiento “Inmortal”. Al personaje de Marvel definitivamente le han llamado de muchas maneras. Los dioses le conocen como el Rey de Asgard, guardián de Mjolnir, héroe de las historias, pero es ahora cuando comienza el prometedor arco del ‘Inmortal Thor’. Por otro lado, aunque con prácticamente el mismo nivel de músculo (creativo) el prólogo de la nueva andadura de Conan, con el superequipo formado por Jim Zub y Roberto de la Torre se remonta a las vísperas de la primera gran batalla del joven Conan de Cimmeria, que imagina un futuro más allá de las fronteras de su tierra natal y anhela una vida de aventuras inimaginables.