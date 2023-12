Semana de videojuegos y cómics: Grand theft Auto: The Trilogy y The Nice House on The Lake, otros protagonistas del ámbito cultural

Vamos restando las pocas jornadas que nos separan del nuevo año, pero antes de comenzar con las fiestas y celebraciones propias de la época, esta semana aún queda mucho por disfrutar con las novedades preparadas tanto en el mercado del ocio electrónico, como en el sector editorial, que centra su atención en la publicación de ‘The Nice House on The Lake’, un volumen que permite descubrir la obra que consagró al equipo formado por James Tynion IV y Álvaro Martínez Bueno. Sin duda, el estreno en dispositivos móviles de ‘Grand theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition’ es el plato fuerte de los próximos días junto a ‘Five Nights at Freddy's: Help Wanted 2’, un nuevo título de la terrorífica franquicia que será exclusivo para PS VR 2 y PC en realidad virtual. Los seguidores de los videojuegos de estrategia también tienen una cita con ‘Pioneers of Pagonia’, el interesante proyecto del creador de ‘The Settlers’ que promete darse un homenaje a costa de los clásicos del género. Cerramos los destacados de los próximos días a lomos de los gigantescos robots de ‘Custom Mech Wars’ un exponente de combate de enormes proporciones centrado en la personalización de estas impresionantes máquinas.

Videojuegos de la semana

En cualquier caso, ‘Call of Myth’ (PC) da el pistoletazo de salida a una semana que también espera el lanzamiento de ‘Hammerwatch II’ (PS5, Switch); ‘Stargate: Timekeepers’ (PC); ‘Stellaris Nexus’ (PC) y ‘Captain Pawsome’ (PC). El miércoles 13 ya estarán disponibles ‘Pioneers of Pagonia’ (PC); ‘Direct Contact’ (PC); ‘Booze Masters: Freezing Moonshine’ (PC); y para el jueves 14 se espera el estreno de ‘Five Nights At Freddy's Help Wanted 2’ (PC, PS VR2); ‘Custom Mech Wars’ (PC, PS5); ‘Gnosia’ (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series); ‘Granblue Fantasy Versus: Rising’ (PS4, PS5, PC); ‘Grand theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition’ (Mobile); ‘House Flipper 2’ (PC); ‘With on the Holy Night’ (PC); ‘Cookie Cutter’ (PC); ‘Soulslinger: Envoy of Death’ (PC). El listado se completa el viernes con la puesta de largo de ‘Paranoid’ (PC); ‘One-armed robber’ (PC); ‘Russians vs Lizards: Horror’ (PC); ‘Ancient Russian Life Simulator’ (PC) y ‘Return from Core’ (PC).

Pioneers of Pagonia - 13 de diciembre

Plataforma: PC

Se trata del nuevo proyecto con sello Volker Wertich, creador del aclamado ‘The Settlers’. El formato confía en el jugador la gestión y evolución de las fantásticas islas ficticias de Pagonia. Para ello necesitará explorar las regiones que rodean su civilización enviando a pioneros a descubrir terrenos vírgenes, encontrar recursos ocultos, explorar lugares secretos, y trabajar para que sus habitantes se sientan cada vez más felices. Pero no todo será calma y comercio, ya que también se sucederán los combates en tiempo real contra enemigos que pretenden robarle todo lo que le pertenece.

Grand theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition (Mobile) - 14 de diciembre

Plataformas: iOS y Android

La celebrada trilogía remasterizada con algunos de los juegos más populares de la franquicia desarrollada por Rockstar Games se lanzará de modo gratuito para los suscriptores de Netflix Games a partir del 14 de diciembre de 2023, con acceso en App Store (para dispositivos Apple), Google Play Store (móviles o tabletas Android) y en la propia aplicación de Netflix. La colección permite jugar las versiones más actualizadas de ‘Grand Theft Auto III’; ‘Grand Theft Auto: Vice City’ y ‘Grand Theft Auto: San Andreas’. Se trata de la misma compilación que actualmente puedes encontrar en Switch, PlayStation, Xbox y PC, además del servicio GTA+. Los suscriptores de Netflix Games tendrán así la oportunidad de acceder a las versiones móviles para sistemas iOS y Android de la ‘Definitive Edition’, que incluye soporte completo para controladores externos y de pantalla táctil “virtuales”, tanto en smartphone como en tabletas u otros dispositivos propios de los ecosistemas iOS y Android.

NOTICIÓN🚨'GTA III', 'GTA: Vice City', y 'GTA: San Andreas' de la saga Grand Theft Auto Series llegan a Netflix Games para móviles el 14 de diciembre. pic.twitter.com/T2j8BNBsgi — Netflix España (@NetflixES) November 29, 2023

Five Nights At Freddy's Help Wanted 2 - 14 de diciembre

Plataformas: PC y PS VR 2

Vuelven los animales animatrónicos más queridos y temibles del panorama interactivo. Una vez más, aceptarás un puesto de empleado en el restaurante de Freddy en el que tendrás que luchar para sobrevivir. Todo ello con un grado máximo de inmersión gracias a las tecnologías de realidad virtual. Cabe mencionar que no será posible jugar sin usar PS VR 2 en PS5, o dispositivos compatibles con la versión para PC, de modo que la experiencia quedará limitada a estos sistemas. Si cumples los requisitos, prepárate para llevarte una buena ración de sustos y acción.

Custom Mech Wars – 14 de diciembre

Plataformas: PS5 y PC

‘Custom Mech Wars’ promete ser una auténtica delicia para los amantes de la lucha con robots gigantes. Entre otros motivos, porque el título de corte netamente japonés centra parte de su atención, precisamente, en la personalización de estas máquinas, permitiendo cambiar todo, desde los elementos de su composición básica hasta el tipo de armamento que se utilizará en el combate. El llamativo formato se presenta a través de una vista en tercera persona que recuerda clásicos de género, como ‘Omega Boost’ y ‘Armored Core’. Además, cuenta con un sistema de botín que permite robar componentes a los oponentes caídos para usarlos en tu propio mecha.

Estrenos de papel

En cuanto a las novedades en papel, comenzamos el repaso con el primer tomo integral de ‘El Castillo de los Animales’, el cual cuidadosamente recoge uno de los mejores cómics europeos de las últimas décadas. Por su parte ‘The Nice House on The Lake’ nos permite descubrir la obra que consagró al equipo formado por James Tynion IV y Álvaro Martínez Bueno como una de las grandes duplas creativas contemporáneas. Cambiando de tercio, el siempre adelantado a su tiempo, Dick Tracy presenta los nuevos logros de la investigación científica aplicada a la labor policial en un volumen que recoge el cierre de la década de los 40 del siglo pasado para el sagaz detective. Como es habitual, finalizamos fijando la atención en los peques de la casa con ‘My Hero Academia: Dos héroes La Película', el manga oficial del anime Boku no Hirô Academia THE MOVIE: Futari no Hirô

El Castillo de los Animales - The Nice House on the Lake Norma Editorial - ECC

El Castillo de los Animales - Integral 1 (Norma Editorial)

Érase una vez un castillo en mitad del bosque. Al principio fue una fortaleza, luego fue una granja hasta que los hombres que la explotaban la abandonaron dejando allí, olvidados, a unos pocos animales que fundaron una república. Por desgracia, el egoísmo y el paso del tiempo han erosionado esa utopía animal. Hoy es gobernada por una casta privilegiada mientras que el resto se resigna, se indigna o se rebela. Pero, ¿cuál es la forma más efectiva de cambiar las cosas? El guionista Xavier Dorison y el dibujante Félix Delep reinterpretan los temas y conceptos del clásico de George Orwell 'Rebelión en la granja', introduciéndonos en el siglo XXI en una magistral serie que se segmenta en dos volúmenes integrales.

The Nice House on the Lake (Ecc Ediciones)

Ganadora de los premios Eisner a la mejor serie nueva en 2022, al mejor guionista y a la mejor colorista en 2023 y nominada en las categorías de mejor serie regular y mejor dibujante/entintador ese mismo año, el tándem formado por James Tynion IV y Álvaro Martínez Bueno nos invita a descubrir una nueva manera de entender el cómic de terror. De dejarse sorprender por la primera temporada de una serie en la que las grandes ansiedades del siglo XXI adquieren un aterrador rostro, que podría ser el de la persona en la que más confías. Todos los invitados a la casa conocen a Walter. O, al menos, lo conocen un poco. Tras el año más difícil de sus vidas, nadie iba a rechazar una invitación para disfrutar de una hermosa mansión en el bosque, con vistas a un enorme y precioso lago. Parecen las vacaciones soñadas, pero pronto se convertirán en la peor de sus pesadillas cuando un misterioso desastre asola el mundo. Si consiguen dejar a un lado sus miedos, dudas y diferencias, tal vez logren sobrevivir.

Dick Tracy 1949/1950 - My Hero Academia: Dos héroes La Película Dolmen - Planeta

Dick Tracy 1949 1950 (Dolmen - Colección Sin fronteras)

Adelantado siempre a su tiempo, Dick Tracy presenta al gran público los nuevos logros de la investigación científica aplicada a la labor policial. Y no puede faltar la presentación de un inteligente y tozudo perro policía que viaja en la capota de los coches y es tan duro como los detectives humanos. La singular escudería de villanos y hampones de la serie aumenta ahora con la introducción de "Forma de Pera" un claro autorretrato del propio autor, Chester Gould. Y atentos al día de Navidad con el que Dick Tracy cierra la década y la sorpresa que ofrece tanto a sus amigos como a los lectores.

My Hero Academia: Dos héroes La Película - Anime (Planeta Cómic)

En el manga oficial ambientado entre su segunda y tercera temporada, Deku y All Might visitan la gran ciudad artificial y móvil, I-Island, una isla artificial donde residen los científicos del mundo que realizan investigaciones sobre Quirks, los superpoderes que tiene el 80% de la población mundial. Allí nuestro protagonista conocerá a Melissa Shield, una estudiante de la academia de la isla que no tiene don alguno. Durante la visita, el sistema de seguridad de la isla sufrirá un ataque informático por parte de unos villanos y se descubrirá un plan que trata de desestabilizar la sociedad de héroes.