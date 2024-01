Semana de videojuegos y cómics: El príncipe de Persia y JLA El clavo, otros protagonistas del ámbito cultural

Tanto en el sector de los videojuegos como en el segmento de los cómics, comenzamos la tercera semana del recién inaugurado 2024 con una generosa batería de estrenos y lanzamientos. Una de las novedades más destacadas entre el 15 y 19 de enero, es la llegada de ‘Prince of Persia: The Lost Crown’, el nuevo videojuego de la franquicia de Ubisoft. ‘The Last of Us Parte II Remastered’ es otro de los nombres que también suena con fuerza para principios de año gracias a sus gráficos actualizados y a un nuevo modo exclusivo. Pero tenemos otras opciones llamativas para descubrir durante estos días como ‘Turnip Boy Robs a Bank’, ‘Palworld’ y ‘Another Code: Recollection’. La publicación de un apetecible integral de 'Blake y Mortimer', junto a los primeros números de ‘Parasomnia’, sendos integrales de ‘The Marvels’ y ‘La Liga de la justicia’, completan una semana no menos interesante en el panorama editorial. ¿Nos acompañas a descubrir todas estas novedades?

Videojuegos de la semana

Así el lunes 15 de enero se publican los videojuegos: ‘Sovereign Syndicate’ (PC), ‘The Fancy Pants Adventures: Classic Pack’ (PC) y ‘Time Survivors’ (PC). Tan solo 24 h después se lanzan ‘Contain’ (PC), ‘Home Safety Hotline’ (PC), ‘Toy Trains’ (PSVR2/PS5), y ‘Food Truck Simulator’ (Xbox One, Xbox Series). El 17 de enero se publicará ‘The Last Flame’ (PC), ‘Dominions 6 – Rise of the Pantokrator’ (PC), ‘All Quiet in the Trenches’ (PC), ‘First Cut: Samurai Duel’ (PC), ‘Nephenthesys' (Xbox One, Xbox Series) y ‘Argonauts Agency 3: Chair of Hephaestus’ (Xbox One, Xbox Series). El jueves comienzan a llegar las apuestas más atractivas, comandadas por ‘Prince of Persia: The Lost Crown’ (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC, Switch), ‘Turnip Boy Robs a Bank’ (Xbox One, Switch, PC), ‘Bulletstorm VR’ (PSVR2/PS5), ‘Bahnsen Knights’ (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series), ‘New Cycle’ (PC), ‘Three Kingdoms Zhao Yun’ (PC), ‘Fractured Veil’ (PC), ‘LoneStar’ (PC), ‘Rising Lords’ (PC) y ‘Resetail’ (PC). Cerramos la semana con más novedades importantes de la mano de ‘Another Code: Recollection’ (Switch), ‘The Last of Us Part II Remastered’ (PS5), ‘Palworld’ (PC, Xbox One, Xbox Series), ‘The Cub’ (PS4, PS5, PC, Switch), ‘Kebab Chefs! – Restaurant Simulator’ (PC), ‘Witch Rise’ (Xbox One, Xbox Series), y ‘Kubics’ (Xbox One, Xbox Series).

Prince of Persia: The Lost Crown – 18 de enero

Plataformas: Xbox One, Xbox Series X|S, Switch, PS5, PS4 y PC

Desarrollado por Ubisoft Montpellier, en esta nueva iteración de la serie te pondrás en la piel de Sargon, un joven combatiente que forma parte del grupo de élite de los Inmortales. En su misión por rescatar al príncipe Ghassan, explorarán el Monte Qaf, un lugar antaño maravilloso, pero ahora maldito y hostil. Según parece ‘The Lost Crown’ contará con una estructura inspirada en el género metroidvania que permitirá a los jugadores explorar un mundo artesanal a su propio ritmo, pasando por escenarios basados en la mitología persa desde la “Ciudadela del Conocimiento” hasta los coloridos paisajes de los “Bosques hircanos”.

Turnip Boy Robs a Bank – 18 de enero

Plataformas: Xbox One, Switch, PC

Turnip Boy está listo para cometer más delitos graves en una nueva entrega de la cómica serie de acción y aventuras con elementos roguelite. Esta vez el curioso criminal profesional se asocia con la temible Pickled Gang para planificar y ejecutar el atraco más extraño de todos los tiempos. Sin embargo, robar bancos no es fácil, así que prepárate para intensos tiroteos con guardias de seguridad, fuzz, equipos de élite y más.

Estrenos de papel

En cuanto a las novedades en el sector editorial, nuestro viaje semanal comienza con ‘Parasomnia’ de Planeta Cómic, que plasma entre sus páginas una magnífica historia donde realidad y sueño se diluye. También nos calzamos el traje de superhéroe con ‘Liga de la justicia: El clavo’, que propone una forma idónea de leer a los de siempre con un estilo contemporáneo. No nos alejamos demasiado del género, pero esta vez combinando pasado y presente al estilo 'Marvels' con la más ambiciosa propuesta de Kurt Busiek, y cerramos las recomendaciones semanales con el esperado integral de 'Blake y Mortimer', uno de los grandes clásicos del 9º arte, al fin en reunido en una completa edición en castellano.

La Liga de la Justicia: El Clavo / Parasomnia Ecc / Planeta Cómic

Liga de la justicia: El clavo (Grandes Novelas Gráficas de DC) – Ecc ediciones

Alan Davis es uno de los dibujantes más aplaudidos del cómic de superhéroes, y también ha ejercido como guionista en obras como ‘JLA: El clavo’ y ‘JLA: Otro clavo’, las miniseries que recopila este volumen y en las que Davis colabora con Mark Farmer, su entintador habitual. La premisa es sencilla: ¿Y si los Kent no hubieran encontrado la nave de Superman? La Liga de la Justicia habría salido adelante, pero ahora que hay un enemigo misterioso al acecho y Batman va a quedar fuera de combate, la presencia del Hombre de Acero no les vendría nada mal.

Parasomnia - Planeta Cómic

Los chicos de Planeta reúnen y publican esta semana los originales ‘Parasomnia’ números 1 a 4 del novelista y guionista de origen norteamericano Cullen Bunn, publicados en USA por Dark Horse Comics. Sus páginas nos invitan a conocer la odisea de un hombre roto y desesperado que se adentra en un páramo de pesadilla con tal de encontrar a su hijo desaparecido. Para solventar esta encrucijada deberá hacer frente a una despiadada secta que quiere gobernar el país de los sueños y hacer que la barrera entre realidades colapse.

Marvels Anotado / Blake y Mortimer Panini / Norma Editorial

Edición de Lujo Marvels Anotado – Panini Comics

Una edición de Marvels con todo el material creado para el vigesimoquinto aniversario de esta considerada obra maestra. La publicación nos invita a realizar un recorrido por los momentos que sirvieron para forjar el Universo Marvel bajo la visión única del fotógrafo Phil Sheldon. Desde los orígenes de los superhéroes a la trágica muerte de Gwen Stacy, de la llegada de Galactus a la Guerra Kree-Skrull, de la irrupción de los mutantes a la boda de Reed Richards y Sue Storm...

Blake y Mortimer - Integral - Norma Editorial

Desde esta misma semana, los amantes de los clásicos al fin podrán disfrutar las peripecias de Blake y Mortimer, la mítica pareja de aventureros creada en 1946 por el maestro Edgar P. Jacobs y continuada por autores de la talla de Jean Van Hamme, André Juillard o Ted Benoit. Esta edición reúne todos los álbumes de la serie acompañados por dossieres con multitud de extras e ilustraciones inéditas. La colección se inaugura con dos entregas legendarias: la apocalíptica ‘El secreto del Espadón’ y ‘El misterio de la gran pirámide’, con prólogos de Antonio Altarriba y Jorge García.