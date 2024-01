Semana de videojuegos y cómics: War Hospital y Adam Strange, otros protagonistas del ámbito cultural

Arrancamos una nueva semana, eso sí, bastante comedida en cuanto a estrenos y lanzamientos tanto en el sector de los videojuegos como en el segmento de los cómics. Entre el 8 y 12 de enero lo más destacado en el plano interactivo corresponde al videojuego ‘War Hospital’, desarrollado por Brave Lamb Studio y publicado por Nacon. En esta experiencia antibelicista debes administrar un hospital instalado en un campo de batalla de la primera guerra mundial y salvar tantas vidas como sea posible. En lo referente al papel destaca ‘Strange Adventures’, una de las grandes cabeceras clásicas de DC Comics, que regresa gracias a una historia que combina la rica mitología de Rann y Adam Strange con una trama policíaca al más puro estilo de Tom King y Mitch Gerads.

Videojuegos de la semana

En todo caso, a partir del lunes 8 de enero puedes atreverte con estos videojuegos: ‘Archaelund’ (PC), ‘Supernormal’ (PC) y ‘The Last Flame: Prologue’ (PC). Un día después será el turno para el estreno para ‘Primateria’ (PC), ‘Noxious Weeds’ (PC), ‘Cynthia: Hidden in the Moonshadow’ y ‘Catthia Games’ (Xbox One, Switch, Xbox Series). El 10 de enero se espera otra batería de títulos encabezada por ‘Beer Factory’ (PC), ‘Atelier Resleriana: Forgotten Alchemy and the Polar Night Liberator’ (PC), ‘Buriedbornes 2 – Dungeon RPG’ – (PC), ‘Despair: Blood Curse’ (PC), ‘Cynthia: Hidden in the Moonshadow’ (Xbox One, Switch, Xbox Series), ‘Ikkarus and the Prince of Sin’ (Xbox One, Xbox Series) y ‘Popcorn Rocket’ (Xbox One, Xbox Series). Como anticipamos, el jueves 11 será el día más interesante en la pauta de estrenos de videojuegos con la puesta de largo de ‘Momodora: Moonlit Farewell’ (PC), ‘War Hospital’ (PC, Xbox Series, PS5), ‘Reigns: Three Kingdoms’ (PC) y ‘Electrician Simulator’ (Xbox One, Xbox Series). El capítulo de novedades en el sector del ocio electrónico se cierra el viernes con propuestas como ‘YUME 4’ (PC), ‘Angel at Dusk’ (PC), ‘Computer Repair Shop’ (PC), ‘Beyond Doors’ (Xbox One), ‘Grotto’ (Xbox One, Xbox Series), ‘Kitten Hero’ (Xbox One, Xbox Series) y ‘Shinorubi’ (Xbox One, Xbox Series).

Cynthia Hidden in Moonshadow – 10 de enero

Plataformas: Xbox One, Xbox Series X|S, Switch

Disponible desde el 10 de abril de 2023 en PC, ‘Cynthia Hidden in Moonshadow’ ahora se estrena en Xbox y Switch con la misma experiencia de fantasía teñida de rompecabezas que resolver y enemigos a los que enfrentarse. Entre fases de plataformas, espacios reservados para el combate y mazmorras llenas de misteriosos dispositivos, nuestra intrépida alter ego tendrá que reunir todo su coraje para explorar el Valle de Tesana y lograr adquirir las habilidades necesarias para convertirse en la guerrera más fuerte de su aldea. El sistema de juego creado por la casa de software se inspira en grandes obras de género para hacer realidad una experiencia empeñada en animar a sus usuarios a explorar un vasto mundo, evolucionar su equipo y adquirir nuevos poderes para el arco de Cynthia, que puede utilizarse tanto en combate como en la interacción con los elementos dinámicos del escenario que nos ayudarán a avanzar en nuestra misión.

War Hospital – 11 de enero

Plataformas: Xbox One, Xbox Series X|S, PC

‘War Hospital’ es un título estratégico de supervivencia que nos invita a administrar un hospital de campaña durante la Primera Guerra Mundial. En el papel del Mayor Henry Wells, los jugadores serán llamados no sólo a gestionar la instalación hospitalaria en condiciones críticas, tramitando la recuperación de todos los soldados heridos más o menos graves, sino que a lo largo de la historia también nos veremos obligados a tomar muchas decisiones difíciles, algunas de las cuales podrían cambiar el presente y futuro de nuestra instalación médica, mientras el conflicto aumenta su dramatismo y se hace más necesaria la ayuda a los combatientes. Un juego de temática bélica que celebra la vida, no la muerte.

Estrenos de papel

En cuanto a las novedades en papel, comenzamos el repaso con ‘Los Sueños Del Lobo’ de Ismael Canales, que recupera el juicio a Romasanta, el asesino en serie más cruento de la historia de España al cual se le atribuyeron hasta 13 asesinatos. Tampoco podemos perder de vista la puesta de largo de ‘Los mitos de Cthulhu’ de Alberto Breccia y ‘Bárbara’ que recupera el original de Osamu Tezuka. Cerramos la semana con un postre irrechazable, nada menos que el regreso de la cabecera 'Strange Adventures' a cargo del multipremiado Tom King.

Los Sueño del Lobo - Los Mitos de Cthulhu Dolmen - Astiberri Ediciones

Los Sueños Del Lobo - Dolmen

Corre el año 1853 y Romasanta está siendo juzgado como el asesino en serie más cruento de la historia de España. Se le atribuyen hasta 13 asesinatos, pero todo se complica cuando el acusado alega que cometió los crímenes bajo una maldición que le transforma en un hombre lobo sediento de sangre. La noticia corre como la pólvora por todos los tabloides sensacionalistas del momento y llega hasta Argel, al despacho de un hombre extraño, un experto en los misterios de la mente, un braidista que remite una carta a la propia reina Isabel II. En la misiva asegura que puede entrar en la mente de Romasanta, averiguar qué le llevó realmente a cometer hechos tan terribles e incluso sanarlo, pero para ello solicita tener encuentros privados con él. Esta es la historia de lo que aconteció en esos encuentros.

Los mitos de Cthulhu - Astiberri ediciones

Publicada en 1974, la adaptación de 'Los mitos de Cthulhu', de H. P. Lovecraft, que realizaron Alberto Breccia y Norberto Buscaglia, está considerada como una de las grandes obras maestras de la historieta. En esta ocasión, Astiberri presume de un completo volumen confeccionado a partir de los dibujos originales de Breccia, dando todo el peso a su dominio gráfico, especialmente a sus sutiles negros y blancos. Si las visiones de Lovecraft ya constituían, en sí mismas, un perturbador viaje por la mera fuerza de las palabras, aquí Breccia exalta el conjunto con el poder de su trazo.

Bárbara - Strange Adventures Planeta Comics - Ecc

Bárbara – Planeta Comics

Publicada originalmente entre los años 1973 y 1974 en dos tomos, que ahora recopila Planeta Comics en un único volumen dentro de su colección dedicada al respetado Osamu Tezuka, ‘Bárbara’, nos presenta a una jovencita perezosa y alocada que no evita los problemas que le genera la bebida. En el otro lado del relato, Yôsuke Mikura, es un joven novelista que comienza a asomarse en las listas de éxitos de ventas. La presencia de Bárbara en su vida desatará la creatividad del autor, que no puede dejar de escribir la que será la obra de su vida. Mientras, Mikura va descubriendo poco a poco el misterioso origen de la joven, llenando su vida de caos y contratiempos, la línea que separa la realidad y la ficción de sus relatos cada vez se va volviendo más difusa, llegando a dudar incluso de su propia cordura.

Strange Adventures (Grandes Novelas Gráficas de DC) - Ecc

El celebrado Tom King se reúne con su colaborador habitual Mitch Gerads, con quien ya realizó ‘Mr. Milagro’ y ‘El sheriff de Babilonia’, para narrar la investigación de un extraño asesinato mediante una trama ambientada en el presente y en el pasado. El resultado, como buena parte de los cómics surgidos de la línea Black Label, es un relato único que ya es un clásico por derecho propio.