The Last of Us Parte II estrena parche de rendimiento para PlayStation 5

El parche para PlayStation 5 de ‘The Last of Us Parte II’, el videojuego desarrollado por el estudio californiano Naughty Dog, ya está disponible para descarga. Esta actualización, correspondiente al parche 1.08, habilita el juego a 60 o 30 fotogramas por segundo en PlayStation 5 a través de un modo en las opciones de pantalla. La elección de la velocidad de fotogramas complementa, además, al resto de mejoras que forman parte de la retrocompatibilidad con juegos de PlayStation 4, como una resolución mejorada, tiempos de carga más rápidos y demás.

En resumen, el parche trae consigo una actualización que adapta el juego al sistema más actual de Sony, del mismo modo que sucedió con otras de sus exclusivas como ‘Ghost of Tsushima’ y ‘God of War’. El trabajo del estudio también duplica la velocidad de fotogramas, llegando a 60 fps. Una actualización que, por supuesto, no cambia nada del juego, ni introduce características gráficas avanzadas que maximicen radicalmente el aspecto visual, pero nos ofrece una excusa inmejorable para revivir la experiencia de la manera más fluida y estable.

Para lograrlo, dentro del menú, debes seleccionar la característica que marca la velocidad de fotogramas a 30 fotogramas por segundo o ajustarla a 60 fps. La resolución base permanece sin cambios, que, como en PS4 Pro, arranca desde 1440p. Y realmente, bajo esta configuración se puede percibir la diferencia. Desplazarse a pie o a caballo por los escenarios, escabullirse entre la hierba alta o las grietas de la pared, presenciar los eventos y participar en los enfrentamientos abiertos ofrece secuencias más espectaculares que nunca. De nuevo, la duplicación de fotogramas por segundo demuestra ser una característica muy importante para mejorar la jugabilidad.