Aventuras, superhéroes, dragones, príncipes y princesas: estos son los videojuegos más esperados de 2024

En el sector del ocio electrónico, el año que acabamos de dejar atrás destacó por llevar a su público un número de productos de calidad superior a otras temporadas. La oferta, para colmo, ha sido muy variada: desde increíbles aventuras a terroríficas experiencias, pasando por inabarcables óperas espaciales, sin desmerecer a los fenómenos independientes que conquistaron a un público que no les esperaba. Sin apartarse de la corriente, el calendario para 2024 tampoco ofrece un mal aspecto inicial. Títulos como ‘Prince of Persia: The Lost Crown’, ‘Suicide Squad: Kill the Justice League’, ‘Dragon's Dogma 2’ o ‘Final Fantasy VII: Rebirth’ son algunos de los nombres más repetidos para el primer semestre del año, pero hay otras superproducciones esperando para hacer las delicias de sus seguidores. A continuación, echa un vistazo a nuestra selección de los juegos más esperados para los próximos meses y que, al menos, están confirmados para estrenarse próximamente.

Prince of Persia: The Lost Crown – Ubisoft - (Xbox Series X|S, Xbox One, PS5, PS4, y PC)

‘Prince of Persia: The Lost Crown’, es un nuevo videojuego de plataformas de acción-aventura ambientado en el mundo persa mitológico de Ubisoft, que se lanzará el 18 de enero de 2024 para Switch, PlayStation, Xbox Series X|S, Xbox One, y PC (Epic Games Store y Ubisoft Store). Desarrollado por Ubisoft Montpellier, en esta nueva iteración de la serie los jugadores se pondrán en la piel de Sargon, un joven combatiente que forma parte del grupo de élite de los Inmortales. En su misión por rescatar al príncipe Ghassan, explorarán el Monte Qaf, un lugar antaño maravilloso, pero ahora maldito y hostil. Según parece ‘The Lost Crown’ contará con una estructura inspirada en el género metroidvania que permitirá a los jugadores explorar un mundo artesanal a su propio ritmo, pasando por escenarios basados en la mitología persa desde la “Ciudadela del Conocimiento” hasta los coloridos paisajes de los “Bosques hircanos”.

Like A Dragon: Infinite Wealth - SEGA - (PS5, Xbox Series X|S, PC, PS4 y Xbox One)

El próximo capítulo de la franquicia RPG del estudio Ryu Ga Gotoku, ‘Like A Dragon: Infinite Wealth’ (anteriormente conocida como ‘Yakuza’), llegará el 26 de enero de la mano de SEGA. En realidad, se trata del octavo título numerado de la saga y según parece, una inesperada cadena de eventos embarca a Kasuga Ichiban y Kazuma Kiryu -dos exyakuza legendarios-, en una aventura en la que ambos serán protagonistas jugables. Por un lado, contaremos con la presencia del conocido Ichiban, un tipo peculiar acostumbrado a empezar de cero. Por otro, al no menos popular Kazuma Kiryu, un hombre que ha afrontado una difícil existencia y que se encuentra muy próximo a completar el viaje de su vida. Además de mezclar drama épico, humor con fórmulas de exploración de mundo abierto y combate por turnos, la desarrolladora ha confirmado que este será el capítulo más extenso de la franquicia.

Suicide Squad: Kill the Justice League - Warner Bros. Games - (Xbox Series X|S, PS5 y PC)

Con su lanzamiento programado para la primera semana de febrero, el desarrollo de ‘Suicide Squad: Kill the Justice League’ corre a cargo de Rocksteady, el estudio responsable de la serie de juegos ‘Batman Arkham’. El formato de disparos en tercera persona de acción y aventura, que será publicado por Warner Bros. Games, se encuadra en el “Arkhamverso” cinco años después de los eventos narrados en ‘Batman Arkham Knight’. En esta ocasión, Metrópolis ha sido invadida y Brainiac se ha hecho con el control de los principales superhéroes del universo DC, incluido Green Lantern, Flash, Superman y Batman. En total, hay cuatro personajes jugables (Harley Quinn, Deadshot, Capitán Boomerang, King Shark) y una historia original que involucra a los principales héroes de DC Comics.

Final Fantasy VII: Rebirth - Square Enix - (PS5)

‘Rebirth’ es la segunda entrega del proyecto remake de ‘Final Fantasy VII’, que relata en tres títulos la historia que redefinió el género de los RPG. Para jugar a la entrega que se publicará el 29 de febrero de 2024, no será necesario haber superado la primera parte, ya que se podrá disfrutar como una aventura independiente. Sin embargo, aquellos que quieran profundizar en la trama, también podrán acudir a este mismo resumen de la entrega anterior. El juego retoma a Cloud, Barret, Tifa, Aeris y Red XIII, tras su huida de la distópica ciudad de Midgar y narra sus peripecias en busca de Sefirot, el vengativo guerrero del pasado de Cloud al que creían muerto. Se trata de una nueva aventura por un planeta extenso que narra el éxodo de Cloud, Tifa, Barret, Aeris y Red XIII para dar caza a Sephiroth, héroe caído y espadachín vengativo que forma parte del pasado de Cloud.

Dragon's Dogma 2 - Capcom - (Xbox Series X|S, PlayStation 5 y PC)

Cargado de novedades, el ambicioso ‘Dragon's Dogma 2’ llegará a las tiendas el 22 de marzo de 2024 para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC. Desarrollado con el respetado RE Engine, la secuela promete un mundo gigantesco lleno de criaturas peligrosas bajo un formato role-playing game (RPG) de acción narrativa que sitúa a los jugadores en un mundo de fantasía. Durante el viaje controlan un grupo de hasta tres compañeros de IA conocidos como “Peones”, incluido un Peón principal personalizado y hasta dos adicionales que se pueden reclutar de otros usuarios online u offline. Según Capcom, en la secuela estos Peones cuentan con una inteligencia artificial mejorada que, junto a nuevas tecnologías en física y gráficos de vanguardia, harán de ‘Dragon's Dogma 2’ una experiencia verdaderamente épica.

Star Wars Outlaws – Ubisoft (Xbox Series S|X, PS5, y PC)

Desarrollado por Ubisoft, ‘Star Wars Outlaws’ representa el primer videojuego de la franquicia de Lucasfilms y Disney dentro del género de mundo abierto. Previsto para 2024 en Xbox Series X|S, PS5 y PC, sin una fecha más concreta, es una aventura que se desarrolla entre los eventos de dos películas de la primera trilogía de la saga: ‘Star Wars: Episodio V - El Imperio Contraataca’ y ‘Star Wars: Episodio VI - El Retorno del Jedi’. En concreto, en un momento en el cual la Alianza Rebelde se encuentra planificando nuevos ataques después de la gran derrota del Imperio. Los detalles de su trama anticipan que la aventura nos llevará a controlar a Kay Vess, una joven forajida que se gana la vida realizando todo tipo de trabajos en la galaxia, incluidos tratos más o menos amigables con peligrosas criaturas. Según el desarrollador, el personaje explorará planetas de todo tipo, algunos icónicos y otros nunca vistos, en busca de los medios necesarios para comenzar una nueva vida. Para el papel protagonista se ha contado con Humberly González (‘Stay The Night’),

Princess Peach: Showtime – Nintendo (Nintendo Switch)

‘Princess Peach: Showtime’ se lanzará exclusivamente en Nintendo Switch, el 22 de marzo de 2024. En su nuevo papel, la princesa dejará de ser rehén de Bowser para protagonizar su propia aventura de plataformas, con diversas habilidades y posibilidades. De hecho, puede utilizar diferentes versiones que cambian su forma de atacar o avanzar por las etapas y, al transformarse, obtendrá nuevas habilidades. Como espadachina, mantendrá a raya a los enemigos a espadazo limpio; como detective, investigará las pistas para desenmascarar al culpable, y muchas otras, como la de repostera y la de maestra de kung-fu. En el título, la princesa Peach y sus amigos llegan al Teatro Esplendor para disfrutar de un gran espectáculo, pero la malvada Grape y la Compañía Malaúva irrumpen en escena y se adueñan del lugar. Así que nuestra protagonista deberá usar la cinta que recibe de manos de Lucy, la guardiana del teatro, para salvar a los intérpretes.