Semana de videojuegos: The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom y EA Sports FC 25 marcan los estrenos entre el 23 y el 27 de septiembre

Nos disponemos a afrontar otra semana repleta de estrenos en el sector del ocio interactivo y, como de costumbre, hemos elaborado una completa recopilación con los videojuegos que se lanzarán entre el 23 y 27 de septiembre de 2024, para Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, dispositivos móviles y PC. Uno de los principales lanzamientos de esta semana es ‘The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom’, el título exclusivo para Switch que nos permitirá salvar Hyrule de nuevo, pero en esta ocasión controlando a la mismísima princesa Zelda.

Otro de los nombres propios de la semana es ‘EA Sports FC 25’, la edición anual del super éxito deportivo que se publicará para todas las consolas y PC. Pero, además, hay otros juegos que llegarán esta semana como ‘Five Nights at Freddy's: Into the Pit’, el polémico ‘Balatro’ en su versión para móviles, ‘Disney Epic Mickey: Rebrushed’, ‘Shadows of Doubt’, ‘Ravenswatch’, ‘Looney Tunes: Wrack World of Sports’ y muchos más. ¿Nos acompañas a descubrir todas estas novedades?

Videojuegos de la semana

El lunes 23 de septiembre se lanza ‘Tiny Glade’ (PC); ‘Project Castaway’ (PC); ‘Golfing in Aether’ (Switch); ‘Hotel of Shadows’ (PC); ‘Ninano: Green Ranch’ (PC); ‘Ice Cream Wars’ (Switch); ‘Witchfire’ (PC) y ‘City 20’ (PC).

El martes se ha previsto el estreno de ‘Ara: History Untold’ (PC); ‘Disney Epic Mickey: Rebrushed’ (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S|X, PC, Switch); ‘Beyond Galaxyland’ (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S|X, Switch); ‘Bloomtown: A Different Story’ (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S|X, Switch, PC); ‘The Forever Winter’ (PC); ‘GreedFall II: The Dying World’ (PC); ‘Echo Point Nova’ (PC); ‘Rune Coliseum’ (PC); ‘Worlds of Aria’ (PC) y ‘Cyberwar: Neon City’ (PC).

El 25 de septiembre se reserva para ‘Duckside’ (PC); ‘#DRIVE Rally’ (PC); ‘Live Action-BIT THEATER' (PC); ‘Monster Hunting: Incremental Grind Forever’ (PC); ‘Square of Joy’ (PC); ‘Synchronous’ (PC); ‘Tanks Racing Sim’ (PC); ‘ZombFarm’ (Switch); ‘Dungeon Tycoon’ (PC) y ‘Sugar Mess – Let’s Play Jolly Battle’ (PC).

El jueves toca puesta de largo para ‘The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom’ (Switch); ‘Balatro’ (Móvil); ‘Earth Defense Force: World Brothers 2’ (PS4, PS5, Switch, PC); ‘Iron Meat’ (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S|X, Switch, PC); ‘Ravenswatch’ (PC); ‘Shadows of Doubt’ (PS5, Xbox Series S|X, PC); ‘Worms Armageddon: Anniversary Edition’ (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S|X, Switch); ‘Breachway’ (PC); ‘Mouthwashing’ (PC); ‘G.I. Joe: Wrath of Cobra’ (PC); ‘63 Days’ (PC); ‘Zero Protocol’ (PC) y ‘Flowstone Saga’ (PC).

El viernes 27 de septiembre cerramos la agenda de novedades con ‘EA Sports FC 25’ (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S|X, Switch); ‘Five Nights at Freddy’s: Into the Pit’ (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S|X, Switch); ‘Looney Tunes: Wrack World of Sports’ (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S|X, Switch); ‘Reynatis’ (PS4, PS5, PC, Switch); ‘Realm of Ink’ (PC); y ‘Ultimate Zombie Defense 2’ (PC).

Ara: History Untold – Lanzamiento 24 de septiembre de 2024

Plataformas: PC (Game Pass PC)

Oxide Games (mismo desarrollador que ‘Ashes of the Singularity’) nos ofrece un nuevo juego de estrategia por turnos basado en el desarrollo de civilizaciones. En este título, la propuesta es que los jugadores tengan en sus manos el curso de la historia para darle forma, construyendo su propia civilización, desarrollando la cultura, arte, firmando alianzas estratégicas con otras naciones, gestionando la diplomacia y cuando ésta no funcione, enfrentándose a naciones rivales. Con este ambicioso proyecto, la casa de software estadounidense pretende ofrecer a sus jugadores una evolución del género de estrategia 4X por turnos.

Hasta el momento de su estreno, el equipo de desarrollo ha mostrado reconstrucciones de un mundo bien detallado, con regiones perfectamente establecidas y un océano de recursos para hacer prosperar tu civilización. Sin embargo, a primera vista uno de los aspectos que más destaca es el gran dinamismo de un mundo a rebosar de elementos de pantalla, que alcanza desde vida salvaje hasta aviones surcando las ciudades, pasando por cualquier otro elemento que puedas imaginar.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom – Lanzamiento 26 de septiembre de 2024

Plataformas: Switch

El próximo superventas de Switch, es la aventura que permitirá a la legión de seguidores de la serie jugar como la Princesa Zelda para salvar el Reino de Hyrule de otra inminente calamidad. En esta entrega, la noble protagonista deberá recurrir a su sabiduría para salvar el reino en una trama inédita en la saga. Los habitantes de Hyrule se están desvaneciendo poco a poco a causa de extrañas brechas que han surgido de repente y, entre los desaparecidos, se encuentra cierto conocido espadachín.

Con estos antecedentes, los jugadores formarán equipo con la misteriosa hada Tri y usarán el poder del cetro de Tri para crear “réplicas”, es decir, duplicados de las cosas que encuentren por el entorno. Luego, podrás recrear dichas réplicas para resolver acertijos y derrotar enemigos. Por otro lado, una consola Nintendo Switch Lite (edición Hyrule) de color dorado, decorada con el emblema hyliano e inspirada en la serie, se pondrá también a la venta el mismo día del estreno.

EA Sports FC 25 – Lanzamiento 27 de septiembre de 2024

Plataformas: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch

Los fieles amantes del fútbol virtual tienen una cita ineludible con ‘EA Sports FC 25’, la entrega que inicialmente marcará el debut de un modo llamado “Rush”, además de otras novedades y cambios para “Ultimate Team”. ¿Qué significa para los seguidores de la serie, más allá de los cambios técnicos? Entre los puntos de interés de ‘EA Sports FC 25’, además de equipos y uniformes actualizados, se encuentra el debut del modo “Rush”. En él, equipos de 5 jugadores competirán en partidos más rápidos y dinámicos, reemplazando por completo la opción “Volta” disponible en capítulos anteriores de la serie de fútbol. El formato propone una nueva experiencia 5v5 con los mismos controles de juego y mecánicas de fútbol general que estará disponible desde “Ultimate Team”, “Clubs” y “Kick-Off”.

Otro punto de interés lo encontramos en “FC IQ”, que promete una renovación de las bases tácticas en cada partido 11v11, gracias a un control estratégico superior, mientras que un nuevo modelo de IA impulsado por datos reales de algunos de los mejores equipos de fútbol, influirá en las tácticas de los jugadores a través de nuevos Players Roles. Además, este año el fútbol femenino llegará por primera vez al Modo Carrera, logrando la paridad con el masculino en todos los modos de juego. Cambian también algunos elementos en el entorno “Ultimate Team”, que expande su espacio para almacenar hasta 100 cartas duplicadas que no se podrán intercambiar. También aumenta hasta siete veces la frecuencia de las Evoluciones, que se beneficiarán de la llegada de más elementos relacionados con las mismas.