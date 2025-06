Una semana con el Xpeng P7 Performance: lujo y potencia en la berlina eléctrica china que quiere revolucionar el mercado español

Hace unos meses, el Xpeng G6 me dejó con la boca abierta. Me demostró que la ofensiva de los coches eléctricos chinos no era una broma, sino una realidad palpable, capaz de mirar de tú a tú a los grandes, incluso a un Tesla Model Y. Pues bien, ahora le ha tocado el turno a su hermano mayor, el Xpeng P7 Performance Wing Edition. Una berlina deportiva que ya prometía mucho en el papel, y que, tras una semana con él y varios cientos de kilómetros a mis espaldas, os aseguro que eleva la apuesta.

Es un coche de lujo, con unas prestaciones que te dejan sin aliento y que, a pesar de algún "grillo" inesperado, te sumerge en una experiencia tecnológica como pocas.

El Xpeng P7 es la confirmación de que la ambición de las marcas chinas es real y muy tangible. No solo quieren competir, quieren redefinir el lujo, la tecnología y el rendimiento a precios que, quizás, en Occidente aún nos cuesta asimilar. Me subí a esta versión Performance Wing Edition en un espectacular verde metalizado, con ese interior de cuero blanco que ya te anticipa que estás ante algo especial. Y sí, es especial. Es un coche que te invita a conducirlo, a explorarlo, a entender cómo la tecnología se integra para ofrecer algo más que un simple medio de transporte.

Diseño exterior: elegancia deportiva

Exterior del Xpeng P7 Performance Wing Edition con ambas puertas abiertas Christian Collado Difoosion

El Xpeng P7 entra por los ojos. Lo llevamos viendo en fotografías desde hace años (al fin y al cabo, es un modelo que se lanzó en China en 2019), y en persona, os aseguro que gana enteros.

Su silueta es la de una berlina deportiva, elegante, con ese capó rebajado y unas manillas de puertas ocultas que le dan un toque futurista y limpio. Esas líneas aerodinámicas no son casualidad; contribuyen a su excelente coeficiente de arrastre de 0.236 Cd, lo que se traduce directamente en eficiencia y, claro, en autonomía.

Pero si hay un rasgo que le da personalidad, es su distintivo frontal, bautizado como "X-Bot", con una iluminación LED dinámica que interactúa contigo. Con una simple mirada, puedes saber si el coche está bloqueado o desbloqueado, cuánta carga le queda y mucho más. Es un detalle que, sin ser fundamental, suma mucho a esa sensación de coche "inteligente" que te saluda.

Frontal del Xpeng P7 Christian Collado Difoosion

Y luego está la joya de la corona de esta versión: las "Wing Edition". Las puertas, que se abren hacia arriba como alas, son un auténtico espectáculo. Cada vez que las abres, el coche se convierte en el centro de todas las miradas. No son solo un elemento estético; tienen función inteligente de evitación de obstáculos y cierre con freno. Es una de esas características que te hacen sentir que conduces algo realmente diferente, casi salido de una película de ciencia ficción.

El color verde metalizado de la unidad que he probado es, sencillamente, una pasada. Le da un toque de sofisticación y originalidad que lo distingue de los habituales blancos o negros. Se ve agresivo, pero elegante a la vez, con una presencia en carretera que no pasa desapercibida.

Dentro de la cabina: lujo, espacio y un toque… ¿chino?

Interior del Xpeng P7 Christian Collado Difoosion

Al abrir las puertas (o alas, si tienes la Wing Edition) y entrar al Xpeng P7, te recibe un interior que busca el lujo y la comodidad. Con cinco asientos muy generosos, los dos delanteros son una verdadera gozada para viajes largos: ofrecen funciones de calefacción y ventilación, un detalle que se agradece muchísimo en los calurosos veranos españoles y en los fríos inviernos.

El cuero Nappa blanco del interior de mi unidad de prueba aporta una sensación de amplitud y sofisticación que, a primera vista, te deja una muy buena impresión.

El Xpeng P7 cuenta con cargador inalámbrico integrado Christian Collado Difoosion

El diseño del salpicadero es limpio, horizontal, y, como ya vimos en el G6, está dominado por las pantallas. La pantalla de control central y el panel de instrumentos digital forman el sistema multimedia XOPERA. Xmart OS, el sistema operativo de Xpeng, utiliza una interfaz de usuario 3D que proyecta el mundo real en la pantalla táctil central, ofreciendo retroalimentación instantánea. Todo esto se mueve con fluidez gracias a un chip Qualcomm Snapdragon 8155.

La tapicería en color blanco es uno de los sellos de identidad de este modelo Christian Collado Difoosion

Ahora bien, y aquí es donde empiezan los matices que lo alejan de la perfección absoluta: a pesar de ese cuero Nappa y esa sensación inicial de lujo, la calidad de los materiales interiores no es la mejor. Y, lo que es peor, he detectado "grillos" en algunos lugares del interior del coche.

Esos pequeños ruidos o vibraciones que aparecen en plásticos o paneles y que, en un coche que busca posicionarse en el lujo, son un pequeño pero molesto detalle que debería cuidar la marca. No es algo que arruine la experiencia, pero sí es un recordatorio de que, quizás, no estamos ante el nivel de acabado de un Mercedes o un Audi equivalente.

Uno de los altavoces delanteros retráctiles con iluminación, que aparecen al iniciar el coche Christian Collado Difoosion

En cuanto al confort y la amplitud, el P7 cumple. Con una distancia entre ejes de 2998 mm, el espacio para los cinco ocupantes es generoso. Los asientos son cómodos y el habitáculo, en general, se siente muy amplio. Otros detalles que suman son la iluminación ambiental personalizable, la carga inalámbrica para móviles y un sistema de sonido envolvente Dynaudio que ofrece una impresionante calidad de sonido..

Rendimiento y conducción: una bestia silenciosa con tacto deportivo

Las puertas con apertura vertical son un extra disponible únicamente en la versión Performance Christian Collado Difoosion

Aquí es donde el Xpeng P7 saca pecho de verdad. La versión AWD Performance que he probado es, sencillamente, una bestia. Con 473 caballos (348 kW) de potencia y 757 Nm de par, este coche te pega al asiento.

La aceleración de 0 a 100 km/h en solo 4,1 segundos es una auténtica barbaridad, digna de un superdeportivo. Y lo hace con esa suavidad y silencio que solo los eléctricos pueden ofrecer. Además, los frenos Brembo vienen de serie, garantizando un rendimiento de frenado fiable y una distancia de frenado de 100-0 km/h de solo 33 metros.

La versión Performance llega con frenos Brembo de serie Christian Collado Difoosion

Pero no es solo potencia bruta. La experiencia de conducción es muy similar a la del Tesla Model 3, a pesar de su tamaño. El P7 es un coche muy ágil, con un tacto muy deportivo y una dirección dura (aunque ajustable) que te da una sensación de control total.

La suspensión, con doble horquilla delantera y multibrazo trasera (configuraciones que suelen verse en coches de segmentos superiores), contribuye a una dinámica de conducción excelente. El sistema de suspensión independiente, junto con la amortiguación continua (CDC) y las barras estabilizadoras, aseguran un equilibrio entre deportividad y confort que se aprecia desde el principio.

La llamativa luz de freno trasera que atraviesa de un lado a otro la zaga del Xpeng P7 Christian Collado Difoosion

El P7 se siente aplomado en carretera, transmitiendo mucha confianza en curvas. Su bajo centro de gravedad gracias al peso de la batería, y la respuesta instantánea del motor eléctrico hacen que cada aceleración sea una gozada. Los modos de conducción personalizables te permiten ajustar la respuesta del motor y la dirección a tu gusto, algo que se agradece. También cuenta con frenada regenerativa, lo que contribuye a una conducción más fluida y eficiente, aunque requiere un pequeño periodo de adaptación si no estás acostumbrado.

Autonomía y carga: kilómetros sin estrés... pero lejos de los mejores

El diseño del Xpeng P7 está pensado hasta el último detalle Christian Collado Difoosion

La autonomía es, sin duda, una de las mayores preocupaciones al comprar un coche eléctrico. El Xpeng P7 que he probado (AWD Performance) ofrece una autonomía WLTP de hasta 520 kilómetros. En mis pruebas, con un uso mixto de ciudad y carretera, he conseguido unos 490 kilómetros de autonomía real. Es una cifra buena, que te da tranquilidad para la mayoría de los viajes, pero es cierto que, en este aspecto, el P7 no está al nivel de los mejores coches del mercado, que ya superan los 600 km WLTP.

Ahora bien, donde el P7 vuelve a sacar músculo es en la carga rápida. Admite una potencia de carga rápida DC de hasta 175 kW. Esto es una auténtica pasada. En mis pruebas, recargar del 10% al 80% de la batería lleva aproximadamente 29 minutos en un cargador rápido de Zunder.

Con 500 litros, el maletero tiene una capacidad más que notable. SIn embargo, la boca de carga es algo justa Christian Collado Difoosion

Poder recuperar cientos de kilómetros de autonomía en lo que tardas en tomar un café es un lujo que reduce drásticamente la ansiedad por la autonomía. Para la carga en casa (AC), soporta hasta 11 kW (trifásico). Además, cuenta con la función V2L (Vehicle To Load), que te permite usar la batería del coche para alimentar dispositivos externos, algo súper útil para una escapada o una acampada.

Software y ecosistema: aroma a Tesla con añadidos propios

El software del Xpeng P7 Christian Collado Difoosion

Llegamos a uno de los apartados más importantes y donde Xpeng quiere marcar la diferencia: el software. Al fin y al cabo, durante años, la compañía ha estado especializada en el software aplicado a la robótica, y toda esa experiencia se ha puesto a disposición de su negocio enfocado en el automovilismo.

Su sistema operativo, Xmart OS está claramente inspirado en Tesla. La interfaz es minimalista, con iconos grandes y casi todas las funciones del coche accesibles desde la gran pantalla central.

Pero lejos de ser una simple copia, Xpeng ha conseguido crear una experiencia extremadamente fluida, intuitiva y, sobre todo, muy personalizable. En mi opinión, la experiencia de uso es más redonda y agradable que la de otros rivales chinos, como OMODA o BYD. Y aquí viene una de las grandes bazas frente a Tesla: Xmart OS cuenta con Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos, algo que Tesla sigue sin ofrecer. Además, tiene su propia tienda de aplicaciones (aunque el catálogo para Europa está en desarrollo), y un asistente de voz "Hey XPENG" que funciona de manera correcta, aunque solo en inglés.

Los controles del volante permiten interactuar con la interfaz de Xmart OS Christian Collado Difoosion

Ahora, el toque "chino". Aunque el software es muy bueno, sí he detectado traducciones erróneas en algunos menús o mensajes del sistema. Son pequeños detalles que restan sensación de pulidez y te recuerdan que el coche viene de China. Nada grave, pero son esas pequeñas imperfecciones que te sacan un poco de la experiencia prémium que esperas de un coche de más de 60.000 euros. La ventaja es que el sistema se mantiene siempre al día gracias a actualizaciones inalámbricas (OTA) que no solo mejoran el infoentretenimiento, sino también otros sistemas del vehículo.

La app de Xpeng en un smartphone Android Propia

Y sí, por supuesto, Xpeng también cuenta con su propia app para móviles desde la que es posible visualizar y cambiar diferentes parámetros del coche, desde los límites de carga, hasta la climatización, e incluso controlar el vehículo de forma remota para hacerlo salir de un aparcamiento, por ejemplo.

Xpilot 2.5

El sistema de conducción autónoma se apoya de las decenas de sensores y cámaras repartidas por el cuerpo del coche Christian Collado Difoosion

Los sistemas de asistencia a la conducción (ADAS) de Xpeng, agrupados bajo el nombre XPILOT 2.5, son otro de sus puntos fuertes. Basados en un chip NVIDIA DRIVE Orin y 29 sensores diferentes, ofrecen soporte en tres áreas clave: conducción, estacionamiento y seguridad. El control de crucero adaptativo y el mantenimiento de carril funcionan de forma muy suave y fiable, haciendo los viajes largos mucho más relajados.

El sistema de aparcamiento automático mejorado y la asistencia para salir del aparcamiento automático funcionan bien. Y en seguridad, el sistema XPILOT incluye prevención de colisión frontal, frenado autónomo de emergencia, reconocimiento de señales de tráfico, monitoreo del estado del conductor, detección de punto ciego y alerta de tráfico cruzado trasero, entre otros. Es un paquete muy completo que te da mucha tranquilidad al volante.

Conclusión: ¿es el Xpeng P7 el nuevo rey de las berlinas eléctricas?

Xpeng P7 Performance Wing Edition Christian Collado Difoosion

El Xpeng P7 llegó a España en un momento de ebullición para el mercado del coche eléctrico, con una competencia feroz, especialmente desde China. Marcas como BYD o la propia Xpeng están empujando los límites de la tecnología y los precios, obligando a los gigantes establecidos a ponerse las pilas. El G6 ya me lo demostró, y el P7 lo confirma: estas marcas vienen con todo.

La situación actual de Tesla, con la imagen de Elon Musk algo más dañada por sus polémicas públicas y una competencia china cada vez más fuerte, crea una ventana de oportunidad para Xpeng. El P7 se posiciona como una alternativa real y muy convincente para quien busca una berlina eléctrica deportiva, tecnológica y con un toque de lujo. Es parte de la ambición de Xpeng de ser un líder global en movilidad con IA.

Después de una semana con el Xpeng P7 Performance Wing Edition, la conclusión es clara: este coche te deja unas sensaciones fantásticas. Es una berlina de lujo, con unas prestaciones que quitan el aliento (ese 0-100 en 4,1 segundos es una gozada). El software es, sin duda, uno de sus puntos más fuertes: es fluido, intuitivo, y la inclusión de Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos es un puntazo frente a Tesla. La carga rápida de 175 kW es una maravilla, y la autonomía de unos 550 kilómetros es buena para la mayoría de los usos.

Pero no es perfecto. Esos pequeños "grillos" en el interior son un recordatorio de que la calidad percibida en algunos acabados no está al nivel de los premium europeos. Y las traducciones erróneas en el software, aunque menores, deslucen un poco la experiencia.

Aun así, si buscas una berlina eléctrica con un diseño que no pasa desapercibido, prestaciones de infarto, un software inteligente y bien integrado, y una carga rapidísima, el Xpeng P7 es una opción muy, muy seria. Es un coche que compite de tú a tú con los grandes del segmento y que, sinceramente, te hace sentir que estás conduciendo el futuro.

Versiones y precios

El Xpeng P7 está disponible en España en tres variantes diferentes, con precios que parten desde los 40.659 euros.

Xpeng P7 RWD Long Range: 40.659 euros

Xpeng P7 AWD Performance : 55.659 euros

Xpeng P7 AWD Performance Wing Edition: 65.619 euros

En nuestro país, la comercialización de este modelo y el resto de vehículos de Xpeng se lleva a cabo a través de la red de concesionarios de Caetano X.