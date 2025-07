La tecnología detrás de la película que agotó sus entradas un año antes de estrenarse

Interestellar, Oppenheimer, Inception, Tenet… esto es, apenas, una parte del currículo del reconocido director Chris Nolan, quien está terminando de filmar The Oddisey, la película basada en el clásico de Homero. La obra tiene, ya, dos records: el primero es que un año antes de su estreno ya se agotaron las entradas. Y el segundo es que será la primera película filmada, por completo, con la tecnología IMAX.

Tras el éxito de Oppenheimer, que recaudó más de 190 millones de dólares en pantallas IMAX, cerca del 20% de su recaudación total, Nolan retó a la compañía a mejorar sus cámaras, a hacerlas más ligeras y silenciosas, y a resolver los problemas de escaneo y procesamiento de la película de 70 mm de las cámaras, para poder ver fácilmente los diarios mientras rodaba.

“Chris me llamó y me dijo: 'Si encuentras la manera de resolver los problemas, haré The Odyssey 100% en IMAX'. Y eso es lo que estamos haciendo", declaró el director ejecutivo de la empresa, Rich Gelfond.

Según se informa, las nuevas cámaras IMAX son un 30% más silenciosas, lo que permite que los diálogos se escuchen mucho mejor, una queja recurrente en este tipo de proyecciones. Las nuevas cámaras de cine están reservadas para Nolan por ahora, pero después de que termine La Odisea, IMAX comenzará a alquilárselas a otros directores.

MAX, abreviatura de Image Maximum, es reconocido por su capacidad para ofrecer imágenes nítidas y un sonido envolvente. La proyección de IMAX utiliza película de 70 mm, duplicando los 35 mm habituales, lo que resultaba en una claridad y un detalle excepcionales. La película se proyecta horizontalmente, con cada fotograma perfectamente posicionado por un sistema de vacío sobre una placa de vidrio frente al objetivo.

A eso hay que sumarle una potente bombilla de 15.000 vatios ilumina la película, produciendo imágenes vívidas. También se utilizan humidificadores para garantizar que la película se proyectara fluidamente, sin problemas de adherencia ni estática.

El sistema de proyección digital IMAX actual utiliza dos proyectores 4K con tecnología digital láser dual que ofrece una gama cromática más amplia y un rango dinámico más alto.

Pero hay más. Las pantallas de cine IMAX están especialmente diseñadas para mostrar este formato inmersivo de alta calidad. Pero lo que mucha gente desconoce es que existen diferentes tipos de IMAX.

El IMAX "auténtico" requiere pantallas gigantes con una relación de aspecto específica (1:43:1) y proyectores de cine especiales capaces de reproducir rollos de película extragrandes.

Por su parte, el tipo de IMAX que probablemente hayas visto en tu cine local utiliza proyectores digitales, y las pantallas suelen variar de tamaño, aunque siguen siendo más grandes que el promedio. Una pantalla IMAX típica mide aproximadamente 21,95 metros de ancho por 15,85 metros de alto, mientras que las pantallas estándar miden alrededor de 15,24 metros de ancho por 6,10 metros de alto.